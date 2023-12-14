МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доллар США в четверг упал до нового минимума за четыре месяца. Как сообщает Reuters, обнародованные накануне прогнозы руководителей Федеральной резервной системы показали, что текущий цикл повышения процентных ставок завершен и в 2024 году можно ожидать понижения стоимости заимствований.

Иена отреагировала на эти сигналы резким ростом. Пара доллар США/японская иена впервые с конца июля ненадолго прорвалась ниже отметки 141.

Тем временем австралийский и новозеландский доллары подскочили до новых многомесячных максимумов, получив поддержку от данных по занятости в Австралии, оказавшихся существенно выше прогнозов.

После завершения в среду заседания Комитета по операциям на открытом рынке председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что беспрецедентный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, завершен и что переход к обсуждению понижения стоимости заимствований уже "в поле зрения". Почти все руководители центрального банка прогнозируют снижение стоимости заимствований в 2024 году.

"Это огромное событие для рынков перед началом нового года, обеспечивающее столь необходимую всем ясность, — отмечает Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index. — В данном случае ясность означает повышение склонности инвесторов к риску".

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, опускался до 102,42, минимума с середины августа. На момент написания статьи он находился на 0,31% ниже уровня закрытия среды, на 102,56.

Итоги заседания ФРС, вероятно, будут оказывать на рынки больше влияния, чем ближайшие экономические данные (до выхода на следующей неделе данных по расходам на личное потребление), оставляя пространство для дальнейшего снижения доллара США, считает Симпсон.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки теперь оценивают примерно в 75% вероятность понижения ставки ФРС в марте, тогда как неделей ранее такая вероятность оценивалась в 54%.

Японская иена продолжала укрепляться после обвала доллара США, поднявшись до максимума с 31 июля 140,95 иены за доллар. На момент написания статьи иена торговалась с повышением примерно на 1%, по 141,46 иены за доллар.

Сигналы о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике в заявлении ФРС могли стать сюрпризом для трейдеров, игравших на понижение иены и рост доллара США, подтолкнув их к спешному закрытию позиций, говорит Масафуми Ямамото, главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities.

Японские экспортеры, которые еще не увеличили коэффициенты хеджирования, вероятно, также поспешат внести соответствующие коррективы, добавляет он.

Ожидания того, что Банк Японии может завершить политику отрицательных процентных ставок на заседании 18-19 декабря, в основном угасли, однако японский центральный банк может скорректировать формулировки итогового заявления, в том числе в те, которые касаются готовности банка провести дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, если это будет необходимо, говорит Ямамото.

Подобные изменения могут быть восприняты как шаг в сторону нормализации, что будет позитивным фактором для иены, отмечает он.

Внимание рынков теперь направлено на заседания других ключевых центральных банков, среди которых Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Норвегии и Швейцарский национальный банк.

Предполагается, что только норвежский центральный банк может пойти на повышение ставок. Существует также вероятность того, что ШНБ ограничит свои усилия по поддержке швейцарского франка на валютных рынках.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,25%, по 1,09015, а пара британский фунт/доллар США — с повышением на 0,19%, по 1,2642.

Пара австралийский доллар/доллар США достигла четырехмесячного максимума 0,6728 после выхода данных, показавших чистый рост занятости в ноябре на 61 500 человек, тогда как рынки прогнозировали ее рост на 11 000.

Пара новозеландский доллар/доллар США прибавила 1,04% и торговалась по 0,6238, несмотря на выход данных, указавших на неожиданное сокращение новозеландского ВВП в 3-м квартале.

Биткоин вырос на 0,39%, до 43 057 долларов США.