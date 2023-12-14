МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на цветные металлы растут на торгах в четверг. Инвесторы предполагают, что цикл повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США подошел к концу, и в следующем году произойдет ее понижение, передает Reuters.

К 06.49 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 1,4%, до 8447 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся январские фьючерсы на SHFE прибавили в цене 0,4%, до 68 190 юаней (9555,91 доллара) за тонну.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил накануне, что период ужесточения денежно-кредитной политики, по-видимому, подошел к концу, так как инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Поэтому, по его словам, сейчас на повестку дня возвращается вопрос о понижении стоимости заимствований.

"Тезисы заявления по денежно-кредитной политике и комментарии главы (ФРС) Пауэлла были восприняты как очень ‘мягкие", — подчеркивают аналитики Westpac.

Понижение ключевой ставки может означать более дешевое финансирование, которое поможет предприятиям расти и покупать больше металлов. Это также обычно ведет к ослаблению доллара, что делает торгующиеся в данной валюте металлы дешевле для держателей иных валют.

Также поддерживают цены на медь закрытие рудников и другие нарушения цепочек поставок, которые быстро изменили ситуацию на рынке и побудили аналитиков понизить прогнозы избытка предложения этого металла.

Препятствует же росту котировок цветных металлов то, что на этой неделе китайские власти не представили новых значительных мер поддержки экономики, на которые многие надеялись.

Алюминий на LME подорожал в четверг на 1,5%, до 2171,5 доллара за тонну, никель — на 1,3%, до 16 675 долларов, цинк — на 2,2%, до 2479 долларов, свинец — на 1,5%, до 2065,5 доллара, олово — на 1,1%, до 24 950 долларов.

На SHFE алюминий прибавил в цене 1,4%, до 18 660 юаней за тонну, никель — 0,8%, до 132 080 юаней, цинк — 0,2%, до 20 850 юаней, свинец — 0,1%, до 15 565 юаней, олово — 0,7%, до 209 000 юаней.