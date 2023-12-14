МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российский рубль в четверг укрепился до максимума почти за две недели против доллара США, приблизившись к отметке 89 рублей за доллар на фоне ослабления американской валюты после свидетельствующих о склонности к смягчению политики сигналов со стороны Федеральной резервной системы. Между тем российский рынок ожидает, что в пятницу Банк России поднимет ключевую ставку до 16%, сообщает Reuters.

Доллар продолжал испытывать давление в четверг. Представленные накануне новые прогнозы руководителей ФРС показали, что текущий цикл повышения процентных ставок завершен, и в следующем году можно ожидать снижения стоимости заимствований.

К 07.27 по Гринвичу рубль вырос на 0,5% против доллара США, до 89,53 рубля за доллар, что является для рубля максимумом с 1 декабря.

Рубль снизился на 0,5% против евро, до 97,49 рубля за евро, и на 0,1% против китайского юаня, до 12,52 рубля за юань.

Большинство опрошенных Reuters аналитиков полагают, что на заседании 15 декабря российский центральный банк поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%. Ожидается, что инфляционное давление, усугубляемое нехваткой рабочей силы и ростом объемов кредитования, вынудит Банк России продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики дополнительным повышением ставки, которое может стать последним.

В "Алор-Брокер" не исключают, что в пятницу, когда центральный банк объявит новый уровень ключевой ставки, рубль может ожидать понижательная коррекция.

Последнее время рубль также получал поддержку со стороны мер контроля за капиталом, в рамках которых некоторые экспортеры вынуждены конвертировать часть выручки в иностранной валюте в российские рубли. В то же время, давление на рубль, связанное с завершением периода уплаты месячных налогов, уже угасло.

Инвесторы также, вероятно, будут следить за выступлением российского президента Владимира Путина позднее в четверг. На прошлой неделе Путин сообщил о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году. Между тем экономика России испытывает множество проблем, однако давление на нее со стороны введенного западными странами потолка цен на нефть, работающими с ограниченным успехом, ослабевает.

Нефть марки Brent в четверг подорожала на 0,6%, до 74,73 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы выросли. Долларовый индекс РТС — на 1%, до 1072,8, а рублевый индекс Мосбиржи — на 0,6%, до 3048,9.