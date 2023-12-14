МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг сильно повышаются, причем рост возглавил сектор недвижимости, сообщает Reuters. Доходность гособлигаций еврозоны, тем временем, снижается. Инвесторов воодушевили сигналы ФРС о снижении стоимости заимствований в 2024 году, и теперь они ждут решения ЕЦБ.

Панъевропейский индекс STOXX 600 утром поднялся на 1,6%. Индекс голубых фишек еврозоны вырос на 1,4% и превысил 22-летний максимум.

Французский CAC-40 и немецкий DAX добавили 1,5% и 1,4% соответственно и достигли рекордных максимумов.

Сектор недвижимости в Европе подскочил на 6,4%.

ФРС в среду оставила процентные ставки без изменений. Председатель центробанка Джером Пауэлл заявил, что беспрецедентный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, завершен и что переход к обсуждению понижения стоимости заимствований уже "в поле зрения".

Внимание теперь переключается на решение ЕЦБ о процентной ставке, которое будет озвучено в 13.15 по Гринвичу. Как предполагается, центробанк сохранит ставки без изменений.

Акции Vivendi подорожали на 10,8% после того, как французский медийный конгломерат сообщил о планах обсудить возможность разделения бизнеса.

Бумаги AMS Osram поднялись на 10,6%. Jefferies повысил их рейтинг с "держать" до "покупать".