МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам заседания, которое завершится позднее в четверг, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, на самом высоком уровне за 15 лет. Инвесторов будет больше интересовать даже не самое решение, а то, опровергнут ли руководители британского центрального банка растущие рыночные ожидания перехода к понижению процентных ставок в следующем году, пишет Reuters.

Банк Англии удерживает ключевую процентную ставку на уровне 5,25% с августа. С декабря 2021 года до августа 2023 года ключевая ставка поднималась на 14 заседаниях подряд. Управляющий центрального банка Эндрю Бейли подчеркивал, что стоимость заимствований должна будет оставаться высокой "в течение продолжительного периода", что позволит подавить любые угрозы, связанные с инфляционным давлением.

В то же время другие центральные банки уже намекали на возможность понижения процентных ставок в обозримом будущем. Об изменении своей позиции по этому вопросу с особой четкостью в среду просигнализировала Федеральная резервная система США, что заставило рынки усомниться в готовности Банка Англии и дальше решительно опровергать предположения о понижении ставок в Великобритании.

В четверг инвесторы учитывали в котировках около пяти понижений ключевой ставки Банка Англии по 25 базисных пунктов каждое в 2024 году. Первое понижение может произойти уже в марте, полагают на рынках.

Подобные прогнозы могут встревожить Банк Англии, где по-прежнему обеспокоены инфляцией. Хотя она и отступила от 41-летнего максимума 11,1%, достигнутого в октябре 2022 года, инфляция, составлявшая на последний отчетный период 4,6%, все еще более чем вдвое превышает целевой уровень, а также превышает уровень инфляции в других богатых странах.

Прогнозы предполагают ее постепенное замедление на протяжении двух лет.

Между тем данные, вышедшие ранее на этой неделе, оказались слабее ожиданий, и это повышает вероятность того, что инфляция будет замедляться быстрее, а Банк Англии сможет изменить свой курс раньше, чем предполагал.

В октябре ВВП Великобритании сократился на 0,3%, показав первое падение с июля и просигнализировав о том, британской экономике, как и некоторым экономикам еврозоны, угрожает рецессия.

Рост зарплат также замедлился сильнее ожиданий, хотя темп 7,3% в августе-октябре еще близок к рекордному 7,9%, зафиксированному этим летом, что остается одной из основных причин тревоги для Банка Англии.

Центральному банку также предстоит учитывать бюджет, представленный 22 ноября министром финансов Джереми Хантом. В нем предусмотрено снижение налогов перед всеобщими выборами, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году.

Вышедших на этой неделе слабых экономических данных может оказаться недостаточно, чтобы изменить точку зрения Банка Англии о том, что возвращение инфляции к целевому уровню 2% будет медленным процессом.

В ноябре центральный банк представил мрачный прогноз для экономики Великобритании: ее рост будет нулевым в следующем году, а дисбаланс на рынке труда, порожденный отчасти пандемией COVID-19 и Brexit, будет делать ее более уязвимой для устойчивой инфляции, чем экономики США и еврозоны.

"Рынки твердят, что они должны совершить разворот, но я по-прежнему считаю, что это преждевременно, что в некотором роде они должны проявлять упорство в удержании ставок на ограничительном уровне", — говорит Хетал Мехта, экономист St James's Place.

Решение Банка Англии будет объявлено в 12.00 по Гринвичу. Позднее, в 13.15 по Гринвичу, свое решение по ставкам объявит Европейский центральный банк, который, как ожидается, тоже оставит процентные ставки без изменений.

Рынки ожидают, что ФРС и ЕЦБ начнут понижать процентные ставки раньше и будут понижать их быстрее, чем Банк Англии, в основном из-за того, что инфляция в США и еврозоне гораздо ближе к целевым уровням, чем в Великобритании.

Возможности Банка Англии по корректировке инфляционных ожиданий ограничены, поскольку в этом месяце не предполагается обновления квартальных прогнозов и не запланирована пресс-конференция по итогам заседания.

Некоторые руководители Банка Англии даже продолжали приводить аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.

Трое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании в ноябре голосовали за повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, полагают, что в декабре они могут проголосовать так же.

Единственный руководитель Банка Англии, размышлявший о сроках понижения процентных ставок — главный экономист Хью Пилл. Вскоре после объявления ноябрьского решения центрального банка он сказал, что предположения рынков о том, что первое понижение ставки произойдет в августе 2024 года, "не выглядят совершенно необоснованными".

Спустя два дня Бейли заявил, что "еще слишком рано" обсуждать сроки понижения ставок.

"Тренд, наблюдаемый нами последнее время, заключается в том, что центральные банкиры будут продолжать делать жесткие заявления до тех пор, пока не будут готовы, — говорит Изабель Албарран, инвестиционный директор Close Brothers Asset Management. — Однако, достаточно часто понижение процентных ставок происходит быстрее, чем их повышение".