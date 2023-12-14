МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Евро в четверг достиг максимума за 2 недели против доллара США, так как Европейский центральный банк охладил ожидания рынка в отношении скорых понижений процентных ставок, сообщило агентство Reuters. Днем ранее Федеральная резервная система США просигнализировала, что покончила с повышениями ставок и планирует начать их снижение в 2024 году.

Доллар США падал против большинства валют второй день подряд, достигнув минимума за четыре с половиной месяца против японской иены.

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но "не смог превзойти ФРС в мягкости риторики", сказал Сэмюэл Зиф, глава глобальной валютной стратегии JPMorgan Private Bank в Лондоне. "ЕЦБ продолжил сигнализировать о том, что повышений ставок больше не будет, но новые экономические прогнозы не дают причин спешно двигаться в сторону менее ограничительной политики", — отметил он.

Председатель ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания Комитета по операциям на открытом рынке сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершено и в дальнейшем руководство будет обсуждать понижение стоимости заимствований.

Прогнозы ФРС предполагают понижения ставок в целом на 75 б.п. в следующем году с текущих уровней.

"ФРС вчера проявила очень сильную склонность к смягчению политики, — отметил Афанасиос Вамвикидис, руководитель стратегии по валютам Большой десятки в BofA Global Research. — Был сильный консенсус в отношении сбалансированного тона заявлений Пауэлла. Вместо этого, Пауэлл придерживался тона заявлений, указывающих на смягчение политики".

Индекс доллара на момент написания статьи снизился на 0,88% по сравнению с уровнем закрытия среды, до 101,96, самого низкого уровня с 10 августа. Пара евро/доллар торговалась с повышением на 1,03%, по 1,0987, на самом высоком уровне с 29 ноября.

Трейдеры на рынке фьючерсов на ставку по федеральным фондам ФРС сейчас почти полностью учитывают в котировках понижение ставки на 25 б.п. в марте и в совокупности на 150 б.п. до декабря 2024 года.

"Рынок в последнее время приходил к мысли о том, что инфляция в последние шесть недель не была устойчивой, и теперь центральные банки подтверждают это", — сказал Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive в Торонто.

"Рынок полагает, что ставки со временем вернутся к низким уровням. В целом идея заключается в том, что мы скорее возвращаемся к периоду низких темпов (экономического) роста и низкой инфляции 2010-х годов, чем к эре волатильной инфляции 1970-х годов", — заметил он.

Доллар ранее частично отыграл потери после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре, поскольку праздничный сезон покупок стартовал бодро, что должно удержать американскую экономику на пути умеренного роста в текущем квартале.

Пара доллар/швейцарский франк упала на 0,48%, до самого низкого уровня с 27 июля после того, как Швейцарский национальный банк сохранил ставки на уровне 1,75%, как и ожидалось и признал, что инфляционное давление за последний квартал немного снизилось.

Пара доллар/норвежская крона упала на 2,54%, до минимальной отметки с 15 августа, поскольку Банк Норвегии неожиданно повысил ставки на 25 б.п., до 4,5%, добавив, что они, скорее всего, будут оставаться на этом уровне в течение некоторого времени.

Пара британский фунт/доллар выросла на 1,03%, до максимума с 23 августа, после того, как Банк Англии оставил ставки неизменными и сказал, что они должны будут оставаться высокими "в течение длительного времени".

"Основной посыл по-прежнему состоит в том, что ставки будут высокими так долго, как это будет необходимо. Это, по сути, отражает стремление (центрального банка) развеять ожидания рынка относительно раннего снижения ставок, которые учтены в котировках", — отметил Вамвакидис.

Японская иена достигла самого высокого уровня с 31 июля. Пара доллар/иена торговалась с понижением на 0,82%, по 141,73.

Ожидания по поводу того, что Банк Японии может завершить политику отрицательных ставок на своем заседании по денежно-кредитной политике, которое пройдет 18-19 декабря, в последнее время ослабли. Тем не менее, регулятор может скорректировать свое заявление, например, в части того, что не будет медлить с дальнейшим смягчением политики в случае необходимости, отметил Масафуми Ямамото, главный валютный аналитик Mizuho Securities.

Такое изменение риторики может быть расценено как "один шаг в сторону нормализации (денежно-кредитной политики), и это может позитивно повлиять на японскую иену", добавил он.