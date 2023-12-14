МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы откатились с сегодняшних максимумов, но все равно завершили сессию с приростом. Как сообщает Reuters, инвесторов обрадовало смягчение позиции ФРС США, и при этом они проигнорировали тот факт, что ЕЦБ опроверг предположения рынка относительно снижения ставок.

Ключевой панъевропейский индекс вырос на 0,9% до максимума более чем за 22 месяца, а в ходе дня набирал 1,7%. Индекс "голубых фишек" еврозоны повысился на 0,3%, тогда как в ходе торгов на короткий период вырос до максимума за 22 года.

Оба индекса потеряли часть прироста после того, как ЕЦБ опроверг предположения о грядущем снижении процентных ставок, подтвердив, что стоимость заимствований останется на рекордных уровнях, несмотря на ожидающееся сокращение инфляции.

При этом центробанк, как и ожидалось, оставил ставки без изменений.

STOXX 600 с начала года вырос на 12,3%, тогда как ключевой американский индекс S&P 500 за это время поднялся на 23%.

Индекс волатильности акций еврозоны снизился до минимума с 2020 года, что говорит об оптимизме на рынке.

Акции компаний из сферы недвижимости, чувствительные к ставкам, выросли на 5,7%, возглавив рост среди секторов. Акции горнорудных компаний повысились на 3,3%, последовав за ценами на металлы.

Акции французской медиакомпании Vivendi подскочили на 10% в свете планируемого анализа возможности разделения операций.