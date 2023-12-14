МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в четверг несколько откатился вниз после того, как Банк Англии дал понять, что процентные ставки будут оставаться высокими еще долго, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" в итоге прибавил только 1,3%, хотя в течение дня достигал максимальной отметки с 22 сентября. Индекс среднего бизнеса FTSE 250, ориентированный в большей степени на внутренний рынок, вырос на 3,0%, достигнув максимальной отметки с июля.

Секторы компаний, занимающихся добычей драгоценных и промышленных металлов, прибавили, соответственно, 5,9% и 4,3% на фоне роста цен большинства металлов.

Бумаги чувствительных к процентным ставкам компаний из сферы недвижимости, фондов, инвестирующих в недвижимость, и застройщиков подскочили на 4,1%-5,6%.