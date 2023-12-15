МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в пятницу повышается. Как сообщает Reuters, сырьевые секторы возглавили прирост на фоне повышения цен на сырьевые товары. За всю неделю ведущий индекс может сильно вырасти после нескольких важных решений ведущих центральных банков.

FTSE 100 утром поднялся на 0,2%, а ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 добавил 0,3%.

Секторы добычи недрагоценных и драгоценных металлов выросли на 1,8% и 0,1% соответственно.

Нефтегазовый сектор повысился на 1,2% на фоне роста цен на сырую нефть.

На этой неделе настроение улучшилось после того, как ФРС просигнализировала, что в следующем году может перейти к снижению процентных ставок. FTSE 100 может вырасти третью неделю подряд, а индекс FTSE 250, вероятно, также сильно повысится за всю неделю.

При этом Банк Англии и ЕЦБ в четверг намекнули, что ставки, по всей видимости, останутся высокими в течение более длительного времени.

Акции Trainline подорожали на 15,4%. Barclays повысил их рейтинг с "ниже рынка" до "наравне с рынком".