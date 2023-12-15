МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу вырос благодаря приостановившемуся укреплению иены, которое ранее оказывало давление на прогнозы прибылей компаний-экспортеров, передает Reuters.

По итогам дня индекс Nikkei повысился на 0,87% до 32 970,55 пункта, прибавив 2,05% за неделю и убедительно завершив снижение, продолжавшееся в течение двух предыдущих недель.

В ходе торгов ключевой индекс достигал отметки 33 122,33 пункта, однако во второй половине торгов откатился от этого уровня, не сумев удержаться выше психологически важной отметки в 33 000 пунктов.

Более общий индекс Topix прибавил 0,47% в пятницу и 0,34% за неделю.

"Что касается рынка акций, то инвесторы, в конечном счете, не могут не реагировать на то, что происходит на валютном рынке", — отметил аналитик-стратег Nomura Securities Кадзуо Камитани.

Тем не менее он подчеркнул, что 25-дневная скользящая средняя, находящаяся в районе 33 130 пунктов, в краткосрочной перспективе выступает потенциальным уровнем сопротивления для Nikkei.

"Кажется крайне маловероятным, что он сумеет пройти выше этого уровня даже на фоне ослабления иены", — добавил аналитик.

В пятницу иена в паре с долларом торговалась около отметки 142, отступив от максимума за четыре с половиной месяца в 140,95, достигнутого накануне.

Акции автопроизводителей выросли: Toyota — на 1,13%, Nissan — на 2,94%, а бумаги Subaru подскочили на 4,51%.

За последние три недели иена укрепилась примерно на 5% благодаря надеждам на то, что Банк Японии вскоре откажется от политики отрицательных процентных ставок, в то время как в США инвесторы надеются на потенциальное снижение ставки ФРС. Следующее решение по денежно-кредитной политике Банк Японии должен принять во вторник.

Акции полупроводниковых компаний росли вслед за бумагами их американских коллег. Акции производителя оборудования для тестирования микрочипов Advantest выросли на 3,86%, а поставщика кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical — на 5,51%.

Лучший результат среди 33 отраслевых групп Токийской фондовой биржи показал судоходный сектор, прибавивший 6,24%.

Финансовый сектор, напротив, демонстрировал отставание. Банковский субиндекс снизился на 1,8%, поскольку падение доходностей гособлигаций США указало на возможное снижение рентабельности инвестиций. Страховой сектор опустился на 2,08%.

Из 225 компонентов Nikkei выросли 134, а 91 снизился.