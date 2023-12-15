МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На этой неделе золото на физических рынках в Азии пользовалось менее активным спросом, поскольку волатильность цен на местных торговых площадках отпугивала покупателей. В Индии золото предлагается с дисконтом десятую неделю подряд, сообщает Reuters.

На этой неделе индийские дилеры продавали золото с дисконтом до 14 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. Это соответствует уровню прошлой недели.

"Цены на золото сейчас отличаются повышенной волатильностью, которая никому не нравится. Розничные покупатели ждут, когда на рынке появится более четкий тренд", — говорит один из дилеров в Колькате.

В среду цены на золото на местном рынке упали до 61 001 рупии за 10 грамм, отступив от рекордного максимума 64 640 рупий, достигнутого на прошлой неделе. Впрочем, в четверг котировки смогли отыграть часть позиций и подняться выше 62 500 рупий.

Более высокие цены побуждают некоторых инвесторов фиксировать прибыль в конце года, именно поэтому растет предложение золотого лома, отметил один мумбайский дилер.

В Китае золото торговалось на отчетной неделе с премией в размере 20-45 долларов за унцию по сравнению с мировыми спот-ценами, которые нацелились на рост по итогам заканчивающейся недели. На предыдущей неделе премии составляли 12-30 долларов за унцию.

"На рынках региона по преимуществу тихо, участники пытаются оценить флуктуации цены, — констатирует аналитик StoneX Рона О'Коннелл. — Динамика обычно замедляется ближе к концу календарного года и особенно в преддверии Праздника Весны в Китае в начале февраля".

Дилеры в Гонконге на этой неделе продавали золото с премией до 2,5 доллара за унцию по сравнению с мировыми спот-ценами, в Сингапуре — с премией 1,25-2,25 доллара за унцию. По сравнению с прошлой неделей эти премии не изменились.

"Премии в Сингапуре остались на уровне прошлой недели", — говорит трейдер драгоценными металлами в InProved Хьюго Паскаль. По его словам, покупательная активность невелика, ретейлеры более склонны продавать, чем покупать.

В Японии на неделе дилеры продавали золото с премией до 0,5 доллара за унцию.