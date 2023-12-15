МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу растут и впервые за два месяца могут продемонстрировать повышение по итогам недели. Как сообщает Reuters, поддержку котировкам оказывают бычий прогноз спроса на нефть в следующем году, представленный Международным энергетическим агентством (IEA), и ослабление доллара США.

По состоянию на 09.18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 21 цент, до 76,82 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI также повысились на 21 цент, до 71,79 доллара.

"Осуществленное ОПЕК+ сокращение добычи, вероятно, обеспечит сохранение баланса спроса и предложения на рынке нефти в начале 2024 года, несмотря на слабость спроса, и это должно поумерить опасения относительно избытка предложения", — говорят аналитики Commerzbank.

В конце ноября картель согласовал добровольное уменьшение совокупной добычи примерно на 2,2 млн баррелей в день до конца 1-го квартала 2024 года.

Слабые данные Германии и Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти, ограничивают пространство для ралли цен на нефть.

Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии в декабре упал до 46,7 с 47,8 в ноябре. Индикатор, рассчитываемый S&P Global, снижается шестой месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс повысится до 48,2.