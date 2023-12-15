МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рынки акций и облигаций по всему миру сегодня продолжают повышаться после благоприятного заседания Федеральной резервной системы, прошедшего в среду, сообщает Reuters. Общемировой индекс MSCI может вырасти седьмую неделю подряд, что станет его самой длительной позитивной серией за шесть лет, а доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 4%.

Панъевропейский STOXX 600 поднялся на 0,37% до 23-месячного максимума, а фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,2%. В среду американский индекс достиг максимума с января 2022 года и находится примерно на 2% ниже рекордного уровня.

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии повысился на 1% и достиг максимума с августа. Он немного отстал от других мировых ориентирных индексов из-за потерь на китайских рынках.

Прошедшее в среду заседание ФРС продолжает воодушевлять быков на рынках акций и облигаций. На этом заседании центробанк сохранил ставки без изменений, как и предполагалось, однако его руководители наметили снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов, а председатель Джером Пауэлл указал, что беспрецедентный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, судя по всему, завершен, поскольку инфляция замедляется быстрее ожиданий.

Участники рынков развили эту мысль и уже учли в котировках снижение ставки ФРС в следующем году примерно на 150 б. п., аналогичное снижение ставки ЕЦБ и понижение ставки Банка Англии на 110 б. п., несмотря на то, что представители центробанков в Европе и Британии попытались на заседаниях в четверг отвергнуть идею снижения ставок.

"Без преувеличения, это были интересные 24 часа. ФРС очевидно больше склонна к смягчению политики, чем ожидалось ранее, и рынок резко вырос благодаря этому факту и комментариям Пауэлла, который впервые одобрил понижение ставок", — пояснил Сабастьян Висмара, старший финансовый экономист BNY Mellon Investment Management.

"Важнейшим драйвером для фондовых рынков, помимо ожиданий роста мировой экономики, являются реальные ставки ФРС, и такие заявления американского центробанка действительно имеют значение. Мировые рынки намного больше волнует ФРС, а не Банк Англии или ЕЦБ", — добавил Висмара.

Общемировой индекс MSCI на момент написания обзора поднялся на 0,16% и достиг максимума с апреля 2022 года. За всю неделю он может прибавить 2,7%, что станет его сильнейшим недельным приростом с начала ноября.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард во время пресс-конференции в четверг сказала, что чиновники "вообще не обсуждали снижение ставок". При этом сегодня предварительные данные PMI показали, что спад деловой активности в еврозоне в декабре неожиданно ускорился. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в декабре упал до 47,0 против 47,6 в ноябре. Таким образом, в течение семи месяцев индекс находится ниже отметки 50, отделяющей рост активности от ее спада.

Цены на гособлигации еврозоны на этих данных резко повысились, поскольку такая статистика ставит под сомнение приверженность ЕЦБ более высоким ставкам. Доходность 10-летних немецких бондов опустилась на 8 б. п. до 2,04% и остановилась недалеко от девятимесячного минимума, достигнутого днем ранее.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась на 2 б. п. до 3,913% и может снизиться на 33 б. п. за всю неделю. Это будет сильнейший недельный спад с марта 2020 года.

Экономическая статистика в Китае также привлекла повышенное внимание. Как показали данные, активность в производственном и розничном секторах в ноябре ускорилась, хотя некоторые индикаторы не оправдали ожиданий, что говорит о хрупкости восстановления.

Ведущий китайский индекс растерял набранные ранее позиции и опустился на 0,3%, достигнув пятилетнего минимума. Гонконгский Hang Seng, тем временем, восстановился на 2,2% при поддержке роста сектора китайских компаний недвижимости более чем на 3% на новостях о том, что власти Пекина и Шанхая смягчили некоторые ограничения на покупку жилья.

На валютных рынках евро опустился на 0,28% до 1,0961 доллара из-за слабых данных PMI.

Цены на нефть повышались. Международное энергетическое агентство (IEA) в четверг повысило прогноз увеличения мирового спроса на нефть в следующем году, несмотря на ожидаемое замедление экономического роста.

Баррель нефти марки WTI подорожал на 0,18% до 71,7 доллара, а баррель Brent — на 0,25% до 76,80 доллара.

Спот-цены на золото выросли на 0,3% до 2041,8 доллара за унцию.