МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе упали к 4-месячному минимуму на фоне высоких объемов запасов и слабого спроса в Азии и Европе, несмотря на то, что температуры воздуха на значительной территории Китая опустились ниже нормы, сообщило агентство Reuters.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Восточную Азию в январе на этой неделе снизилась до 12,70 доллара за млн БТЕ с 15,50 доллара за млн БТЕ на прошлой неделе.

Средняя цена на СПГ с поставкой в Восточную Азию в феврале составляет 11,90 доллара за млн БТЕ.

"Слабые фундаментальные факторы в Европе по-прежнему оказывают давление на маркерные фьючерсы JKM", — отметил Сиаман Адиби из FGE. JKM — это ценовой индикатор, отражающий спот-цены на СПГ с поставкой в Азию.

"Если не произойдет непредвиденных перебоев с поставками СПГ или трубопроводного газа, высокие объемы запасов наряду с увеличением ветровой электрогенерации в Европе, вероятно, окажут понижательное давление на контракты на газ с поставкой из терминала TTF, СПГ с поставкой и Северо-Западную Европу, а также контракты JKM", — добавил Адиби.

Между тем ввиду похолодания в Северной Азии спрос на природный газ с поставкой в феврале может возрасти, говорит Тоби Копсон из Marex.

Похолодание, которое началось в начале этой недели, продолжается в Китае и в пятницу. Температуры воздуха упали ниже нулевой отметки на значительной территории страны. Власти ограничили передвижение по автомагистралям в некоторых провинциях из-за скользкого дорожного покрытия.

Между тем мягкая погода в Европе способствует снижению цен на газ, добавил Копсон. Кроме того, ожидается увеличение морских поставок СПГ, что говорит о вероятности возникновения контанго в первой половине 2024 года, подчеркнул он.

Ситуация контанго предполагает, что ближайшие фьючерсы стоят дешевле более поздних контрактов. В подобных условиях трейдерам выгодно покупать и хранить товар, чтобы потом, в момент сокращения предложения, продать его дороже.

Стоимость СПГ с поставкой в январе на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 14 декабря составляла 10,367 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,875 доллара ниже котировок январских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

По оценкам Argus, стоимость СПГ с поставкой в январе составляла 10,575 доллара США за млн БТЕ, что на 0,67 доллара ниже котировок январских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в пятницу понижаются. Прогнозы не по сезону теплой погоды и повышенной генерации "зеленой" энергии ограничивают спрос на газ.

"Заполненность подземных газохранилищ в Европе по-прежнему составляет около 90%, что необычно для этого времени года", — говорит Адиби из FGE. По словам консультанта, трубопроводные поставки, особенно из Норвегии, остаются обильными, операционные мощности работают почти на 100%.

"В случае необходимости, Норвегия может нарастить прокачку газа на 400-500 млн кубических футов в день. Поставки из Алжира также стабильны", — добавляет эксперт.

Между тем на текущей неделе стоимость фрахта на обоих маршрутах на спот-рынке продолжала снижаться, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities. Стоимость фрахта в атлантическом бассейне упала на 6% по сравнению с предыдущей неделей, до 133 750 долларов в день (по состоянию на пятницу), а на тихоокеанском маршруте опустилась на 12% в недельном сопоставлении, до 103 500 долларов в день, добавил он.