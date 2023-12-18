МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли на торгах в Азии в понедельник более чем на 1% на фоне уменьшения экспорта из России. Атаки хуситов на судоходство в Красном море спровоцировали усиление опасений в отношении возможных перебоев с поставками нефти, сообщает Reuters.

К 07.30 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 63 цента, или 0,8%, до 77,18 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 61 цент, или 0,9%, до 72,04 доллара за баррель.

"Плохая погода в России сыграла свою роль в росте котировок этим утром, как и атаки хуситов на суда близ побережья Йемена", — говорит аналитик IG Тони Сикамор.

Россия сообщила в воскресенье, что может ввести дополнительные ограничения экспорта нефти в объеме 50 000 баррелей в день или более уже в декабре. Таким образом, один из крупнейших мировых экспортеров продолжает пытаться поддерживать мировые цены.

В пятницу российские власти приостановили осуществление двух третей поставок Urals морским путем ввиду шторма и запланированных регламентных работ.

Судоходные компании, включая крупнейших операторов контейнеровозных флотов в мире MSC и A.P. Moller-Maersk, сообщили на выходных о том, что в дальнейшем они будут избегать Суэцкого канала, так как йеменские хуситы активизировали нападения на суда в Красном море.

Через Баб-эль-Мандебский пролив проходят важнейшие маршруты мировых перевозок сырья, особенно нефти и нефтепродуктов из Персидского залива в Средиземноморье, а также сырьевых продуктов в Азию.

И Brent, и WTI выросли в цене по итогам прошлой недели, а до того несколько недель завершали на отрицательной территории — этот период оказался наиболее длинным за половину десятилетия. Результаты заседания руководства ФРС на прошлой неделе подкрепили надежды на то, что с повышением ключевой ставки покончено, и теперь можно ждать ее понижения.

"Думаю, что равно важным фактором было заседание руководства ФРС на прошлой неделе и сделанные по его итогам ‘голубиные' заявления, которые сняли с повестки дня перспективу ‘жесткой посадки' американской экономики и, соответственно, падения спроса на нефть, — комментирует Сикамор. — Кроме того, с технической точки зрения, у нефти есть поддержка для восстановления к 76-78 долларам за баррель".

Ослабление доллара также поддержало нефтяные котировки, отмечает аналитик CMC Markets Тина Тен.