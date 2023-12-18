МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Пара доллар США/российский рубль в понедельник выросла до максимума почти за неделю. Как сообщает Reuters, рубль оказался под давлением после заявления центрального банка России о том, что его цикл повышения процентных ставок близок к завершению. При этом российская валюта продолжает получать поддержку со стороны конвертации экспортерами выручки в иностранной валюте.

Банк России в пятницу повысил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов, до 16%. Это стало пятым подряд повышением процентной ставки, нацеленным на обуздание инфляции, подогреваемой острой нехваткой рабочей силы, ослаблением рубля, ростом объемов кредитования и масштабными государственными расходами.

К 07.32 по Гринвичу рубль ослаб на 0,1% против доллара США, до 90,35 рубля за доллар. Ранее в понедельник пара доллар США/российский рубль достигала отметки 90,58, самой высокой с 12 декабря.

Против евро рубль снизился на 0,1%, до 98,70 рубля за евро, а против юаня — на 0,2%, до 12,66 рубля за юань.

В конце каждого месяца российские экспортеры обычно конвертируют часть валютной выручки в рубли для исполнения налоговых обязательств, однако, в декабре поддержка, получаемая рублем от таких операций, может оказаться слабее, считает Алексей Антонов из "Алор-Брокер".

"Не стоит возлагать особых надежд на приближение налогового периода, — пишет он. — Вероятно, наблюдавшаяся последние 10 дней стойкость рубля была вызвана тем, что крупные экспортеры накапливали рубли под грядущую уплату налогов".

С октября рубль, опускавшийся ниже 100 рублей за доллар США, заметно восстановился, чему способствовал выход президентского указа об обязательной продаже части валютной выручки некоторыми компаниями.

Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до 77,17 доллара за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия уже в декабре начнёт углублять сокращение экспорта нефти, возможно, на 50 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю за май-июнь. Меры по сокращению добычи предпринимаются крупнейшими экспортерами нефти для поддержания мировых цен на нефть.

Долларовый индекс РТС в среду вырос на 0,7%, до 1068,1, а рублевый индекс Мосбиржи — на 1%, до 3063,2.