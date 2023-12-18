МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник снижаются под давлением сектора недвижимости. Представители Европейского центрального банка, тем временем, попытались умерить ожидания касательно скорого снижения процентных ставок, что также негативно отразилось на настроении, передает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 утром понизился на 0,3% после роста в течение пяти недель подряд, который стал самым длительным для индекса с апреля.

Сектор недвижимости опустился на 0,9%. Телекоммуникационный сектор набрал 0,3% на фоне роста акций Vodafone на 4,3% после предложения со стороны Iliad объединить их итальянские операции.

Бумаги OCI подскочили более чем на 9%. Нидерландский производитель химикатов договорился о продаже своей доли в Iowa Fertilizer Company за 3,6 млрд долларов.

Между тем Reuters сообщило, что представители ЕЦБ планируют до марта поддерживать риторику о сохранении высоких процентных ставок. Таким образом, понижение ставок до июня становится маловероятным.

На этой неделе инвесторы будут следить за ноябрьским индексом потребительских цен еврозоны, решением центробанка Японии в рамках денежно-кредитной политики и предпочтительным для ФРС показателем инфляции — индексом цен расходов на личное потребление за ноябрь.