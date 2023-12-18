МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в понедельник торгуется без видимых изменений: инвесторы на этой неделе ждут новые данные по мировой экономике, сообщает Reuters. Рост в составе индекса возглавили бумаги Vodafone. Ранее телекоммуникационная фирма Iliad внесла предложение о создании совместного предприятия в Италии.

На момент написания обзора индекс "голубых фишек" FTSE 100 держался на уровне 7570,91 пункта, в то время как FTSE 250, индекс компаний со средней капитализацией, более ориентированный на внутренний рынок, просел на 0,5%.

Аутсайдерами стали компании, добывающие драгоценные металлы. Их субиндекс опустился на 1,2% на фоне падения акций Fresnillo на 5%. Ранее Morgan Stanley понизил их рейтинг с "на уровне рынка" до "ниже рынка".

На этой неделе среди прочего должны выйти данные по инфляции в Великобритании, еврозоне и США, а также оценки ВВП Великобритании и США.

Акции Vodafone подскочили на 4,3% после того, как Iliad сообщила, что сделала телекоммуникационной компании предложение о слиянии их итальянских бизнесов, добавив, что этот проект получил единогласную поддержку ее совета директоров.

Акции букмекерской компании Entain выросли на 3,5% после того, как Jefferies повысил их рейтинг с "держать" до "покупать".