МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в понедельник снижаются, передает Reuters. Спрос находится под давлением на фоне мягкой погоды, тогда как поставки природного газа из Норвегии и импорт СПГ остаются высокими, а генерация электроэнергии из возобновляемых источников, вероятно, будет увеличиваться.

По состоянию на 09.53 по Гринвичу февральские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 0,90 евро, до 33,50 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

Контракты с поставкой на следующий день подешевели на 0,10 евро, до 31,50 евро за мегаватт-час.

"Генерация электроэнергии из возобновляемых источников сегодня увеличилась и, вероятно, продолжит расти на этой неделе, — отмечают аналитики Engie EnergyScan. — Наряду с более высокими, чем обычно, температурами воздуха это может привести к падению цен на природный газ в Европе к нижней границе диапазона".

Поставки природного газа по трубопроводам из Норвегии, а также из России через территорию Украины устойчивы. Кроме того, в Европу отправляется большое количество СПГ.

Хранилища природного газа в Европе заполнены на 88,84%, согласно последним данным Gas Infrastructure Europe.

"С точки зрения технического анализа, фьючерсы перепроданы и находятся намного ниже всех скользящих средних, — говорит аналитик LSEG Саку Юссила. — Между тем обильное предложение и теплая погода, судя по всему, способствуют дальнейшему падению котировок".

Контракты на природный газ с поставкой на следующий день в Великобритании подорожали на 0,30 пенса, до 74,00 пенсов за терм.

Пиковая ветрогенерация в Великобритании в понедельник, согласно прогнозу, составит 15,7 гигаватт и увеличится до 17,8 гигаватт во вторник, тогда как совокупные мощности составляют около 23 гигаватт, согласно данным Elexon.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,73 евро, по 66,72 евро за тонну.