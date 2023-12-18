МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены на медь оказались под давлением на торгах в понедельник ввиду опасений в отношении слабости спроса в Китае. Вместе с тем прекращение работ на крупном руднике в Панаме и понижение прогноза добычи Anglo American позволяют ожидать более дефицитного предложения, что поддержало котировки, передает Reuters.

К 10.50 по Гринвичу цены на медь на LME упали на 0,5%, до 8509 долларов за тонну. Ранее в этом месяце они достигали 4-месячного максимума на отметке 8640 долларов за тонну.

Трудности на китайском рынке недвижимости оказывали давление на спрос на цветные металлы большую часть этого года, несмотря на предпринятые правительством меры стимулирования сектора.

По мнению аналитика Julius Baer, Карстена Менке, создаваемый энергетическим переходом спрос на медь компенсирует вялость спроса в Китае.

"Последние несколько недель продемонстрировали, что поставки меди достаточно уязвимы, в особенности это касается панамского рудника Cobre", — добавляет он.

В прошедшие два месяца цены на медь росли в цене на фоне неопределенности в отношении поставок с панамского рудника Cobre компании First Quantum, который в прошлом году обеспечил 1% совокупного предложения медной руды в мире.

Поддержало котировки и то, что горнодобывающая компания Anglo American понизила прогноз производства меди на 2024 год на 20%, а на 2025 год — на 18%.

Дисконт, с которым медь на рынке спот торгуется по сравнению с трехмесячными фьючерсами, близок к 31-летнему минимуму. Судя по всему, рынок не ждет в ближайшем будущем недостатка меди в системе складов LME.

Участники рынка полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США понизит ключевую ставку в 1-м квартале следующего года, и это оказывает давление на американскую валюту: индекс доллара колеблется около минимумов за четыре с половиной месяца.

Цены на алюминий упали ранее в ходе сессии после того, как стало известно, что запасы этого металла на сертифицированных LME складах взлетели на 59 850 тонн, до 504 475 тонн, максимального уровня с начала октября.

Впрочем, эффект этой новости оказался недолговечным. Инвестфонды закрывали свои короткие позиции, что подтолкнуло цены на алюминий обратно к 5-месячному максимуму 2269,5 доллара за унцию, зафиксированному в пятницу.

На момент написания статьи трехмесячные фьючерсы на алюминий подорожали на 0,6%, до 2261 доллара за тонну.

Цинк прибавил в цене 0,6%, до 2547 долларов за тонну, свинец — 0,3%, до 2088 долларов. Олово подешевело на 0,5%, до 25 050 долларов за тонну, никель — на 1,8%, до 16 840 долларов.