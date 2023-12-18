МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы снижаются, а доллар стабилизировался. На этой неделе будет объявлено о решении Банка Японии и выйдут ключевые данные по инфляции в США, сообщает Reuters.

Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, активизировали атаки на суда в Красном море. В результате акции крупных транспортных компаний сегодня растут, особенно в Европе, ввиду возможного повышения тарифов из-за сложившейся ситуации, а нефть слегка подешевела.

Самый полный индекс мировых акций MSCI просел на 0,1%. Европейские рынки начали торги в минусе, и в падении лидировали акции сферы недвижимости, однако после того как акции судоходных компаний на европейских биржах выросли, рынки стали придерживаться флэтовой линии.

Панъевропейский индекс акций на момент написания статьи был у флэтовой линии, тогда как в пятницу завершил с ростом пятую неделю подряд, что является самым длительным таким периодом с апреля.

Акции D'Amico International Shipping SA, Hapag Lloyd и Hafnia набирают 2%-4%. Акции Scorpio Tankers и Nordic American Tankers во Франкфурте выросли на 5% и 8% соответственно.

Цены на нефть опустились к минимуму за пять месяцев, достигнутому на прошлой неделе, на фоне сомнений в том, что все члены ОПЕК+ будут придерживаться ограничений добычи.

Снижение экспорта из России и атаки в Красном море, судя по всему, учтены в ценах на нефть: баррель Brent подешевел на 64 цента до 75,93 доллара за баррель, а WTI — на 61 цента до 70,82 доллара.

Флориан Йельпо, директор по макроэкономике в Lombard Odier Investment Managers, сказал, что за последние дни, после замечаний представителей центробанков, он наблюдал меньше рыночных реакций на макроэкономические данные и больше колебаний на рынках акций и облигаций.

"На этой неделе мы по-настоящему поймем, как рынок переживает разворот позиции ФРС", — сказал Йельпо, добавив, что пока что акции растут, а кредитные спреды расширяются, причем увеличивается разница в доходности корпоративных и суверенных облигаций с одинаковыми сроками погашения.

Во вторник будет озвучено решение Банка Японии, и на этой неделе оно будет, скорее всего, главным событием в Азии. Из 28 экономистов 17 предполагают, что отказ от отрицательных ставок произойдет в апреле. Банк Японии будет одним из немногих центробанков мира, ужесточающих политику.

"С последнего заседания, прошедшего в октябре, доходность 10-летних гособлигаций Японии снизилась, а иена повысилась, так что на данном этапе у Банка Японии почти нет мотивов пересматривать политику", — отмечает экономист Barclays Кристиан Келлер.

Никто из аналитиков, опрошенных Reuters, не ожидает четких шагов на заседании, которое пройдет на этой неделе, но центробанк может начать подготавливать почву для изменений.

Основной южнокорейский индекс по итогам торгов вырос на 0,3%. Видимой реакции на сообщения о том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету с восточного побережья, не было.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а на Nasdaq — на 0,2%

В США в пятницу выйдет базовый индекс расходов на личное потребление (PCE). Аналитики полагают, что в ноябре он вырос на 0,2%, а годовая инфляция замедлилась до 3,4%, минимального значения с середины 2021 года.

Аналитики подозревают, что баланс рисков тяготеет к снижению и повышение за месяц на 0,1% приведет к тому, что годовые темпы инфляции за шесть месяцев замедлятся всего до 2,1%, то есть почти достигнут 2%-ной цели ФРС.

Рынки полагают, что из-за замедления инфляции ФРС придется смягчать политику, чтобы предотвратить повышение реальных ставок, и рассчитывают на быстрые и активные действия.

Глава ФРС — Нью-Йорк Джон Уильямс постарался в пятницу несколько сдержать ожидания рынка, отметив, что о смягчении политики речи не идет, но рынки проигнорировали его замечания.

Доходность 2-летних казначейских облигаций в ответ лишь слегка повысилась, примерно до 4,41%, и находится на минимуме с мая.

Доходность 10-летних бумаг составляет 3,90%. Она снизилась на прошлой неделе на 33 базисных пункта, что было самым сильным падением за неделю с начала 2020 года.

Фьючерсы на федеральные фонды предполагают 74%-ную вероятность снижения ставок в марте, а в мае ожидается снижение на 39 б. п. Рынок также предполагает в 2024 году снижение ставок в общей сложности минимум на 140 б. п.

Аналитики Goldman Sachs указали в заметке для клиентов, что ожидают в 2024 году минимум пять снижений ставок, а в 2025 году — еще три.

Прогнозы снижения ставок в США привели к тому, что доллар на прошлой неделе просел к корзине валют на 0,2%, хотя снижение ставок ожидается не только от ФРС США.

Рынки предполагают, что ЕЦБ в следующем году снизит ставки примерно на 150 б. п., а банк Англии — на 113 б. п.

В свете таких прогнозов евро ограничен уровнем 1,0921 доллара, тогда как в пятницу достиг уровня 1,1004 доллара. Доллар выглядит более уязвимым в паре с иеной, к которой торгуется на отметке 142,42 иены, а на прошлой неделе просел на 1,9%.

Снижение доллара и доходности облигаций должно быть благоприятно для золота, торгующегося по 2022 доллара за унцию, хотя и ниже недавнего исторического пика в 2135,40 доллара.