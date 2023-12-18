МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит начали торги с роста в преддверии выхода экономических данных, ожидающихся на этой неделе, сообщило агентство Reuters. Эти данные могут пролить свет на сроки начала снижения ставок ФРС.

Dow Jones Industrial Average вырос на 34,98 пункта, или 0,12%, до 37352,14 пункта.

S&P 500 вырос на 12,39 пункта, или 0,24%, до 4731,58 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 0,20 пункта, или 0,13%, до 14 835,02 пункта.