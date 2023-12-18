МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник растут на фоне снижения индекса доллара США. Как сообщает Reuters, в центре внимания участников рынка оказались данные США по инфляции, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Ранее в центробанке просигнализировали о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике.

По состоянию на 14.47 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 2021,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото оставались без изменений, на 2035,30 доллара за унцию.

"Рынок сделал паузу в ожидании следующих важных экономических данных или новостей. Между тем трейдеры склонны покупать золото при снижении цен, поскольку технические факторы говорят в пользу роста котировок", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Ослабление доллара против корзины других основных валют, ожидания смягчения денежно-кредитной политики крупных центробанков, в особенности ФРС, а также некоторое повышение спроса на активы-убежища в условиях повышенной напряженности на Ближнем Востоке ограничивают потенциал снижения цен на золото, добавил Уайкофф.

На прошлой неделе ФРС оставила процентные ставки без изменений и просигнализировала, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, завершен, так как инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры учитывают 70%-ную вероятность того, что ФРС понизит процентные ставки в марте.

Индекс доллара снизился, а доходность 10-летних казначейских облигаций держится около минимумов с июля.

Теперь трейдеры ждут ряд экономических данных США, включая базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE) за ноябрь, который должен выйти в пятницу.

Цены на золото зачастую растут на фоне снижения процентных ставок в США. Этот тренд может продолжиться, и цены на золото могут получить особенно сильную поддержку в первой половине 2024 года, отмечают в Intesa Sanpaolo. Средняя цена золота в 2024 году может достичь 2050 долларов за унцию, добавляют в компании.

Спот-цены на серебро оставались без изменений, на 23,82 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 948,95 доллара за унцию, а палладий подскочил в цене на 2,4%, до 1202,07 доллара за унцию.