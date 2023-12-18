МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доллар США упал против евро в понедельник, продолжив наблюдаемое на прошлой неделе падение, так как американская валюта остается под давление ввиду того, что на прошлой неделе Федеральная резервная система просигнализировала о возможности понижения процентных ставок в следующем году, передает Reuters.

Доллар США укрепился против японской иены, в то время как Банк Японии начал двухдневное заседание, которое может быть решающим в определении сроков завершения крайне мягкой политики процентных ставок, проводившейся центральным банком.

Ожидания рынка в отношении того, что ФРС понизит ключевую ставку уже на мартовском заседании на четверть процентного пункта, резко возросли на прошлом неделе, после того, как центральный банк оставил ставку в диапазоне 5,25%-5,50%, и его руководители спрогнозировали понижения ставки в целом на 75 б.п. в следующем году.

Между тем руководители Европейского центрального банка не планируют менять свою опережающую индикацию относительно необходимости сохранения высоких процентных ставок до своего мартовского заседания, в связи с чем какое-либо понижение ставок до июня крайне маловероятно, о чем заявили семь источников, знакомых с ходом обсуждений в ЕЦБ, в беседе с Reuters.

"ФРС, не охладив масштабные ожидания смягчения (денежно-кредитной политики), которые мы наблюдали в последние шесть недель или около того, дала зеленый свет для дальнейшего смягчения финансовых условий", — отметил Майкл Браун, рыночный аналитик Trader X в Лондоне.

ФРС не дает обещаний о скором и быстром понижении ставок, и резкий рост рыночных ожиданий относительно того, что центробанк сделает это, не созвучно с тем, как функционирует Комитет по операциям на открытом рынке. Об этом в понедельник заявил президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби.

Гулсби стал последним в числе выступивших представителей ФРС, которые попытались своими комментариями охладить ожидания рынка в отношении того, как резко центробанк развернет свой курс к понижению ставок. Среди них президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер, президент ФРС-Нью-Йорк Джон Уильямс и президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик.

"Тот уровень давления, который мы начали видеть после пресс-конференции с участием Джерома Пауэлла, точно представляет собой риск для негативного прогноза в отношении доллара, хотя это давление на мнение о скором понижении ставок уже в марте, похоже, в целом, остается незамеченным (рынком)", — отметил Браун.

Индекс доллара США, отражающий его стоимость против шести других основных валют, к моменту написания статьи показывал снижение на 0,04%, до 102,58.

Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,2%.

Японская иена в понедельник ослабла, хотя удерживалась вблизи недавних максимумов. Пара доллар/иена торговалась с повышением на 0,56%, по 143,00.

Иена была подвержена волатильности в последние несколько недель, так как рынки не могли понять, как скоро Банк Японии может завершить свою политику отрицательных ставок. При этом комментарии управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды в этом месяце сначала вызвали сильный рост иены.

Позднее ралли сменилось падением на фоне новостей о том, что политика вряд ли будет изменена в декабре, и инвесторы теперь ждут оглашения во вторник решения Банка Японии, чтобы понять дальнейшие перспективы ставок.

В любом случае тех пор, как иена достигла минимума за несколько десятилетий против доллара около 152 иены за доллар в ноябре, она выросла примерно на 6%, так как трейдеры становились все более уверенными в том, что низкие ставки Банка Японии, оказывающие давление на иену, будут сохраняться не очень долго.

"Эта смена настроений без сомнений станет хорошей новостью для Банка Японии и в некоторой степени поможет им отнестись с терпением к слабости иены перед решением по ставкам, которое будет объявлено завтра", — сказал рыночный аналитик CMC Майкл Хьюсон.

"Теперь у них меньше причин думать об изменении текущих настроек политики, хотя они могут намекнуть на начало сворачивания мягкой политики в некоторой форме в начале следующего года".

Австралийский доллар и новозеландский доллар торговались почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, оставаясь вблизи 5-месячных максимумов против доллара США.

Британский фунт торговался с понижением на 0,26%, по 1,26465 доллара США, так как перспектива сохранения более высоких ставок в Великобритании, чем в большинстве стран с крупными экономиками в следующем году предоставила поддержку британской валюте.

Биткоин торговался без существенных изменений по сравнению с предыдущим днем, по 41 384 доллара.