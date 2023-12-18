МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы снизились после сильного роста последних недель, сообщило агентство Reuters. Акции автомобильного сектора сдали позиции. Комментарии представителей центробанка повлияли на ожидания быстрого начала снижения ставок в следующем году.

Панъевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,3%. В пятницу индекс завершил с ростом пятую неделю подряд, проведя первый такой период с апреля.

Ряд представителей Европейского центрального банка высказались вразрез с ожиданиями рынка относительно начала снижения процентных ставок уже в марте. Эти комментарии оказали давление на акции и привели к росту доходности европейских гособлигаций.

Немецкий индекс "голубых фишек" DAX опустился на 0,6%, откатившись с рекордных уровней прошлой недели. Как показал опрос, настроения в деловых кругах Германии в декабре внезапно ухудшились, как и ожидания.

Сильное давление на рынок оказали в том числе акции автопроизводителей: акции Mercedes Benz и BMW Group потеряли более чем по 1%. Перед этим власти Германии решили прекратить программу предоставления субсидий покупателям новых электромобилей.

Акции нефтегазового сектора подскочили на 1,1%, а цены на нефть выросли на 3%. Усилившиеся атаки хуситов на корабли в Красном море привели к перебоям в морских перевозках.

Акции Vodafone выросли на 3,9% на фоне предложения Iliad о слиянии итальянских бизнесов.

Акции OCI подскочили на 20,9%, оказавшись лидером STOXX 600. Эта нидерландская химическая компания объявила о второй продаже доли за два дня и сказала, что две сделки принесут ей денежные средства в размере 7,2 млрд долларов, не подлежащие обложению налогом.