МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть понижаются на торгах во вторник после того, как США объявили о создании оперативной группы для защиты судоходства на Красном море от атак хуситов, сообщает Reuters. Эти атаки нанесли серьезный ущерб морской торговле и вынудили ряд компаний изменить маршруты следования своих судов.

В понедельник цены на нефть подскочили почти на 2% — атаке подверглось норвежское судно, а британская компания BP объявила об отказе от транзита своих грузов через Красное море. Около 12% всех мировых морских грузоперевозок проходит через Суэцкий канал.

К 13.10 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 22 цента, или 0,3%, до 77,73 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI, экспирация которых произойдет позже во вторник, упали в цене на 42 цента, до 72,05 доллара за баррель. Более активно торгующиеся февральские фьючерсы просели на 27 центов.

Хотя атаки на судоходство привели к повышению премии за геополитический риск, "реальное воздействие на перевозки нефти, вероятно, будет ограниченным", полагает Джон Эванс из PVM. "Атаки не повредили ничего такого, что было бы связано с добычей", — подчеркивает он.

В оперативную группу войдут корабли флотов Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов и Испании.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, прекращение поставок через Красное море вряд ли окажет серьезное воздействие на котировки нефти и СПГ, так как танкеры вполне можно перенаправить.