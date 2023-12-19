МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою дешевеют на торгах в Чикаго во вторник. Метеопрогнозы обещают, что в пострадавшие от засухи сельскохозяйственные регионы Бразилии в ближайшие дни придут дожди, передает Reuters.

Дешевеют и фьючерсы на кукурузу. В понедельник цены на нефть сильно выросли на фоне опасений по поводу рисков для судоходства в Красном море, но во вторник они остаются практически неизменными, что препятствует повышению котировок зерна.

Цены на пшеницу в Чикаго также понижаются. Проведенный Египтом тендер продемонстрировал, что на рынке по-прежнему присутствуют большие объемы конкурентоспособной по цене российской пшеницы.

К 12.34 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT подешевели на 0,6%, до 13,18 3/4 доллара за бушель. Ранее контракт достигал недельного максимума, продолжив тем самым рост, наблюдавшийся накануне — тогда поддержку котировкам оказали повышение цен на нефть и сообщения о планах правительства Аргентины ввести экспортные пошлины на соевый шрот и соевое масло.

Однако, судя по прогнозам, есть вероятность, что в пострадавших от засухи центральных и северных регионах Бразилии в ближайшую неделю пройдет больше дождей — это не дает котировкам расти.

"Ожидаемый приход новых дождей оказывает давление на цены на сою в Чикаго, — комментируют в консалтинговой фирме Agritel. — Так или иначе, неопределенность в отношении того, что происходит на полях, остается достаточной для удержания психологически важного уровня 13 долларов за бушель в краткосрочной перспективе".

Обильные осадки на значительной части территории Аргентины также способствовали улучшению состояния посевов после периода сухой погоды. Вместе с тем, объявление властей о повышении экспортных пошлин на соевые шрот и масло послужило появлению неопределенности в отношении экспортных перспектив.

Серия продаж американской сои китайским компаниям на прошлой неделе поддерживает котировки, но на текущей неделе новых сделок подтверждено еще не было.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT упали в цене во вторник на 0,3%, до 6,15 доллара за бушель, на кукурузу — на 0,2%, до 4,76 1/4 доллара за бушель.

Волна спроса со стороны китайских компаний способствовала ралли цен на пшеницу ранее в декабре, однако сохраняющаяся конкуренция со стороны пшеницы из Причерноморья препятствует росту цен.

На проводившемся Египтом во вторник тендере российская пшеница оказалась наиболее дешевой (без учета стоимости поставки).

Увеличение объема поставок зерна из Украины также создает давление на котировки. По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, по "зерновому коридору" через Черное море было вывезено 10 млн тонн продуктов в 24 страны.