МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Доллар США во вторник подскочил против иены после того как Банк Японии оставил в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, сообщило агентство Reuters. При этом доллар ослаб против других основных валют под давлением ожиданий понижения процентных ставок ФРС в следующем году.

Как и ожидалось, Банк Японии сохранил крайне мягкие настройки своей денежно-кредитной политики, решив подождать новых свидетельств роста заработных плат и инфляции, способного оправдать отказ от мощных мер стимулирования экономики.

Центральный банк также не изменил свою опережающую индикацию, указывающую на склонность к проведению мягкой политики, разбив надежды некоторых трейдеров на то, что он внесет корректировки в свои заявления и просигнализирует о скором отказе от отрицательных процентных ставок.

Доллар США вырос против иены на 0,76%. С учетом понедельника доллар снизился против японской валюты примерно на 3,7% в этом месяце. Этому способствовало как его общее ослабление, так и покупки иены трейдерами, рассчитывавших на изменение политики Банка Японии.

Между тем доллар продолжил испытывать трудности в парах с большинством основных валют. Трейдеры продавали доллары на ожиданиях, что ФРС начнет снижать ставки уже в марте.

Индекс доллара вырос снизился на 0,35% до 102,13. За прошлую неделю индекс упал на 1,5%.

По словам экономиста Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо, рынки могут перенести на более поздние сроки ожидаемое начало понижения ставок под воздействием индекса цен расходов на личное потребление (PCE) или заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Базовый PCE — предпочитаемый центральным банком индикатор инфляции — выйдет позднее на этой неделе. Он покажет, достаточно ли замедлилась инфляция для того, чтобы центральный банк мог начать смягчать политику следующем году.

Чувствительные к изменениям в отношении инвесторов к риску австралийский и новозеландский доллар торговались вблизи максимумов почти за пять месяцев, что также внесло вклад в снижение индекса доллара.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,95%, до 0,677, самого высокого уровня с конца июля. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,84%, до 0,6264.

Вышедшие во вторник протоколы декабрьского заседания Резервного банка Австралии показали, что руководители банка обсуждали повышение ставок, но решили, что данные по инфляции позволяют сделать паузу до выхода новых данных.

Канадский доллар укрепился против доллара США до максимума за четыре с половиной месяца. Инвесторы умерили ожидания относительно раннего начала понижения ставок Банком Канады после того, как местные данные показали, что инфляция в ноябре оставалась устойчивой.

Британский фунт вырос на 0,68%, чему помогло общее ослабление доллара. Инвесторы все чаще говорят о том, что британская валюта будет пользоваться повышенным спросом в следующем году.

Биткоин торговался без изменений по сравнению с предыдущим днем, по 42 384 доллара США.