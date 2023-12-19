МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник вырос, в то время как доллар США испытывал давление в парах с большинством валют, за исключением японской иены. Инвесторы все больше говорят о хороших перспективах фунта на следующий год, передает Reuters.

Пара фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,71%, по 1,2737. Пара евро/фунт торговалась с понижением на 0,19%, по 0,8619.

Фунт вырос примерно на 2,8% за последние три месяца на фоне растущего оптимизма в отношении того, что Федеральная резервная система вскоре перейдет к понижению процентных ставок.

Это привело к увеличению разницы в доходности между британскими и американскими гособлигациями, сделав британские активы с фиксированным доходом более привлекательными.

"Превалирующее мнение о том, что Банк Англии перейдет к понижению ставок позднее, чем ФРС в 2024 году, поддержало фунт", — сказала Джейн Фуоли, руководитель валютно-стратегического отдела Rabobank.

Инвесторы в настоящее время учитывают в котировках понижения ставок Банка Англии примерно на 120 б.п. и понижения ставок ФРС примерно на 150 б.п. в следующем году.

Многие аналитики, включая Фуоли, полагают, что фунт может продолжить укрепляться ввиду этих ожиданий.

"Мы видим потенциал роста фунта до 1,30 доллара в следующие 9-12 месяцев на фоне разницы между процентными ставками", — добавила она.

В Goldman Sachs думают, что фунт, скорее всего, направится к 1,35 доллара в следующие 12 месяцев, что стало бы резким разворотом по сравнению с его динамикой чуть более года назад, когда хаос с госбюджетом столкнул британскую валюту до рекордного минимума 1,0327 доллара.

В среду будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании за ноябрь. Ожидается, что общая инфляция замедлилась в ноябре до 4,4% против 4,6% в октябре.

Инфляция в Великобритании выше, чем в США или еврозоне, где она составляет 3,1% и 2,4% соответственно. Это одна из причин того, почему Банк Англии на прошлой неделе охладил ожидания рынка относительно понижений ставок.

Заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент в понедельник заявил, что еще слишком рано говорить о нисходящем тренде роста заработных плат, который является ключевым двигателем инфляционного давления.

Индекс доллара, отражающий его динамику против шести основных валют, снизился на 0,3%, до 102,18. Японская иена упала примерно на 0,8% после того, как Банк Японии продолжил придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики.