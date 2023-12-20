МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в среду на закрытии превысил пятимесячный максимум, сообщило агентство Reuters. После того как центробанк не дал никаких намеков на то, когда он прекратит свою политику отрицательных процентных ставок, осторожность в этом отношении исчезла.

Nikkei прибавил 1,16% и завершил торги на отметке 33675,94 пункта. Это его самый высокий уровень на закрытии с 3 июля. Topix подрос на 0,67% до 2349,38 пункта.

"От управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды не последовало никаких указаний относительно сроков отказа от политики отрицательных процентных ставок", — говорит рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Сютару Ясуда.

"Слухи об изменении политики Банка Японии в последнее время давили на японский рынок, и по этой причине местные акции отстали от американских. Теперь рынок не так осторожен", — пояснил он.

Во вторник Банк Японии сохранил крайне мягкую политику, что было ожидаемым шагом, и не внес никаких изменений в свои "голубиные" руководящие принципы.

Nikkei вырос, поскольку инвесторы, которые до решения Банка Японии делали ставку на падение акций, выкупали акции обратно, как говорит Судзи Хосой, старший стратег Daiwa Securities.

Во второй половине дня индекс частично сдал завоеванные позиции, поскольку инвесторы хотели посмотреть, поддержит ли такую динамику Уолл-стрит позже сегодня, добавил Хосой.

Во вторник на Уолл-стрит продолжилось ралли, поскольку свое влияние с прошлой недели оказывает мягкая политика ФРС, а иена упала, поскольку Банк Японии также не внес изменений в свой "голубиный" курс.

Акции оператора магазинов одежды Fast Retailing, владеющего брендом Uniqlo, подорожали на 3,92%, оказав наибольшую поддержку Nikkei. Бумаги производителя кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical поднялись на 4,08%, а производителя кондиционеров Daikin Industries — на 3,1%.

Акции полиграфической фирмы Toppan Holdings подскочили на 8,45% и по процентному приросту стали лидером в составе Nikkei. Ранее Daiwa Securities улучшил их рейтинг до "выше рынка".

Субиндекс морских грузоперевозчиков набрал на 3,16%, возглавив рост среди 33 отраслевых субиндексов на Токийской фондовой бирже.