МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Британские акции в начале торгов в среду растут. Как сообщает Reuters, инвесторы обрадовались неожиданному падению показателя местной инфляции, что породило надежды на то, что Банк Англии может рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок в начале следующего года.

На момент написания обзора индекс "голубых фишек" FTSE 100 подскочил на 1,3%, достигнув самого высокого уровня с 21 сентября. Индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250, более ориентированный на внутренний рынок, прибавил 1,1%.

Фунт ослаб на 0,6% после того, как официальные данные показали, что британская инфляция снизилась значительнее, чем прогнозировали все экономисты, опрошенные Reuters в ноябре. В результате общий показатель инфляции опустился до минимального уровня с сентября 2021 года.

Таким образом, в ценах на фьючерсах на процентные ставки теперь заложено первое снижение ставки Банком Англии уже в марте следующего года.

Субиндексы чувствительных к изменению ставок компаний сектора недвижимости, инвестиционных фондов недвижимости и жилищно-строительных фирм поднялись в пределах 1,6%-2%.

Субиндекс акций нефтегазовых тяжеловесов набрал 2,2%, а банковский субиндекс — 1,8%.

Доходность государственных облигаций Великобритании тоже уменьшилась: доходность ориентирных 10-летних бондов на момент написания обзора составляла 3,563%.