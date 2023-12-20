МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в среду растут. Между тем относительно теплая погода и обильное предложение по-прежнему довлеют над котировками, несмотря на сомнения в перспективах поставок по Красному морю, сообщает Reuters.

По состоянию на 09.42 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 0,57 евро, до 34 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

Мартовские контракты подорожали на 1,33 евро, до 34,89 евро за мегаватт-час.

"Сегодня котировки снова начали торги с умеренного роста, но участники рынка, судя по всему, не очень обеспокоены, несмотря на события в Красном море", — отметили аналитики Energi Danmark.

Некоторые суда, перевозящие СПГ, которые направлялись в Европу и сейчас находятся в акватории Красного моря, могут отстать от графика, отмечает Саку Юссила, аналитик LSEG.

"Учитывая ситуацию с предложением и спросом в Европе, эти отсрочки не создадут проблем в краткосрочной перспективе", — добавляет он.

Нефтяные цены в среду повышаются. Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море после недавних нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда.

Вашингтон во вторник начал операцию по защите коммерческих судов в Красном море. Ранее некоторые крупные судоходные компании сообщили, что меняют маршруты морских перевозок, что вызвало опасения относительно возможности длительных перебоев в мировых поставках.

Контракты на природный газ в Великобритании с поставкой на следующий день выросли в цене на 1,75 пенсов, до 73,50 пенса за терм.

Фьючерсы на природный газ с поставкой на следующий день из терминала TTF подорожали на 1,15 евро, до 32,80 евро за мегаватт-час.

Углеродные квоты в Европе торговались с повышением на 1,27 евро, по 73,00 евро за тонну.