МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы достигли максимума с марта 2022 года. Как сообщает Reuters, в ходе ралли гособлигаций лидируют британские бумаги. Тем временем инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось, подкрепив ожидания относительно снижения процентных ставок в мире в следующем году.

Цены на нефть продолжают рост в свете опасений насчет перебоев в транспортном сообщении в Красном море после усиления атак хуситов на торговые суда.

В Великобритании инфляция в ноябре опустилась до минимума более чем за два года, составив 3,9%. Это заметно ниже уровня 4,4%, который ожидали экономисты, опрошенные Reuters, и страна теперь не так сильно выделяется на общем мировом фоне.

Инвесторы учитывают в котировках снижение ставок Банком Англии в следующем году почти на 140 базисных пунктов, тогда как до выхода данных они предполагали снижение на 120 б. п.

В результате доходность 2-летних гособлигаций Великобритании снизилась на 20 б. п. до 4,08%, минимума с мая. Доходность 10-летних облигаций сократилась до 3,52%, минимума с апреля, а фунт опустился на 0,5%.

"Мы определенно подошли к тому, что рынок будет учитывать в ценах цикл слишком активного снижения ставок, особенно когда основной показатель инфляции остается почти в два раза выше целевого уровня", — заметил Майкл Браун, аналитик Trader X, добавив, что корректировка цен может спровоцировать в новом году новые меры Банка Англии.

Доходности казначейских облигаций США и гособлигаций Германии потеряли по 3 б. п.

Трейдеры по-прежнему придерживаются прогнозов снижения ставок ФРС США в следующем году на 150 б. п. На прошлой неделе эти прогнозы получили подкрепление, когда центробанк указал на более сильное снижение ставок в 2024 году.

Рынки не порменяли свои предположения даже тогда, когда президент ФРС Томас Баркин не стал рассказывать о том, как сокращение инфляции повлияло на перспективы денежно-кредитной политики в следующем году. Глава ФРС-Атланта Рафаэль Бостик отметил, что острой необходимости снижать ставки нет.

Ожидания относительно снижения ставок также оказали заметную поддержку рисковым активам, в том числе акциям.

Мировой индекс MSCI достиг сегодня максимума с марта 2022 года и может провести в плюсе десятую сессию подряд.

Европейские рынки начали торги с небольшим понижением. Индекс STOXX 600 снизился на 0,1%, а британский FTSE 100 вырос на 0,7%.

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются, хотя S&P 500 за понедельник и вторник вырос на 1%.

"Геополитические события, судя по всему, отошли на второй план… хотя очевидно, что ситуация в Красном море остается очагом напряженности, из-за которого рисковые активы будут уязвимы для падения, если обстановка накалится еще больше, особенно с учетом низких объемов торгов перед Рождеством", — отметил Браун из Trader X.

Баррель нефти марки Brent подорожал еще на 0,8% до 79,85 доллара после роста в понедельник и вторник на 3,5%.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate повысились на 0,9% до 74,58 доллара.

S&P Global Market Intelligence ожидает, что все три крупнейших судоходных альянса приостановят обслуживание до 85% поставок всех контейнеров через Суэцкий канал.

Внимание теперь переключается на последствия сбоев в Суэцком канале для инфляции.

"Сокращение поставок сырьевых товаров по Суэцкому каналу может привести к раздвоению потоков нефти, переработанных нефтепродуктов и других сырьевых товаров между азиатским и атлантическим рынками, а также к возможному усилению волатильности цен", — считает Крис Роджерс, директор по анализу цепочки поставок в S&P.

Валюты, чувствительные к ситуации на сырьевом рынке, включая норвежскую крону и австралийский доллар, ранее сегодня подскочили до многомесячных максимумов.

Иена укрепилась против доллара на 0,3% до уровня 143,37 после вчерашнего снижения, когда Банк Японии не стал корректировать свою денежно-кредитную политику. Доходность 10-летних японских гособлигаций опустилась еще на 8 базисных пунктов до 0,56%, достигнув минимума с конца июля. Японский индекс Nikkei закрылся на максимуме более чем за пять месяцев.

Ведущий китайский индекс сегодня потерял более 1% после того, как центробанк страны оставил ориентирные ставки кредитования без изменений, как и ожидалось.

Спот-цены на золото стабилизировались на уровне 2039,54 доллара за унцию.