МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цены на медь взлетели на торгах в среду до максимумов более чем за четыре с половиной месяца, но затем откатились к флэтовой линии, сообщило агентство Reuters. Спрос на физическую медь повышается, китайские компании восполняют свои запасы этого металла. С другой стороны, укрепление доллара ограничивает подъем котировок.

К 12.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торгуются у флэтовой линии, по 8591 доллара за тонну. В ходе сессии они достигали отметки 8665 долларов за тонну, максимальной с 4 августа.

Китай является крупнейшим покупателем меди в мире и в ноябре его закупки этого металла возросли. По опубликованным в среду данным китайской таможни, импорт медных катодов увеличился в минувшем месяце на 13,5% в месячном сопоставлении, до 378 791 тонны.

Премии, с которыми торгуется физическая медь, восстанавливаются на текущей неделе, что свидетельствует об активности покупателей на спот-рынке.

По мнению аналитиков CCB Futures, увеличение спроса на медь обусловлено тем, что ее потребители хотят восполнить запасы. В Китае эти запасы сравнительно невелики.

Препятствует росту цен на медь повышение индекса доллара.

Алюминий на LME дешевеет вторую сессию подряд после роста на 8% за минувшую неделю. На момент написания статьи алюминий подешевел на 0,7%, до 2246,5 доллара за тонну.

Цинк прибавил в цене 0,1%, до 2584 долларов за тонну, свинец — 0,8%, до 2081,5 доллара, никель — 0,2%, до 16 775 долларов, олово — 0,3%, до 25 200 долларов.