МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою дорожают на торгах в Чикаго в среду. Как сообщает Reuters, поддержку котировкам оказывают экспортные продажи американской сои, рост цен на нефть и опасения в отношении урожая в Бразилии.

Фьючерсы на кукурузу в среду немного повысились, а фьючерсы на пшеницу немного понизились.

К 12.11 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT подорожали на 0,25%, до 13,15 3/4 доллара за бушель. Во вторник они опустились в цене на 1,1% после метеопрогнозов, которые обещали столь необходимые дожди в ключевых сельскохозяйственных регионах Бразилии. Однако во вторник же был опубликован опрос бразильской Ассоциации производителей сои Aprosoja, согласно которому из-за жаркой погоды и недостатка осадков в сезоне 2023-2024 урожай сои в ключевом штате Мату-Гросу сократится более чем на 9 млн тонн, до 36,15 млн тонн.

По мнению аналитика StoneX Арлана Судермана, ожидания в отношении урожая в Бразилии продолжат ухудшаться. "Вопрос в том, упадет ли он в достаточной степени, чтобы обеспечить увеличение относительно дорогого экспорта из США. Пока мы не видим этого". Судерман полагает, что в настоящее время предложение сои на американском рынке достаточно.

Минсельхоз США подтвердил продажу экспортерами 132 000 тонн американской сои неизвестным покупателям. Это последняя из серии экспортных сделок, которые поддерживают котировки в последнее время. В начале года бушель сои в Чикаго торговался выше 15 долларов, к октябрю его цена опустилась до 2-летнего минимума 12,51 доллара, но в последние недели произошло восстановление котировок.

В то же время цены на нефть подскочили к 80 долларам за баррель. Повышение цен на нефть означает рост давления на рынок этанола, который может производиться из сои.

В ноябре Бразилия обогнала США по поставкам кукурузы в Китай в этом году. Кроме того, увеличился отрыв Бразилии от США и по поставкам в Китай сои — в годовом сопоставлении импорт бразильской сои в КНР взлетел в ноябре на 108%, до 5,29 млн тонн, в то время как импорт американской сои сократился на 30%, до 2,3 млн тонн. При этом в 4-м квартале на рынке обычно доминирует именно американская соя.

Кукуруза на CBOT выросла в цене на 0,2%, до 4,73 1/2 доллара за бушель, пшеница понизилась в цене на 0,3%, до 6,21 доллара за бушель.

Египет сообщил во вторник о покупке 480 000 тонн российской пшеницы на международном тендере. Результаты этого тендера вновь продемонстрировали, насколько обильным остается предложение пшеницы Россией.

На фоне дешевых поставок из России фьючерсы на CBOT опускались в сентябре до 3-летнего минимума 5,4 доллара за бушель.

Увеличение объема поставок зерна из Украины также создает давление на котировки. Как сообщил накануне украинский вице-премьер Александр Кубраков, по "зерновому коридору" через Черное море было вывезено 10 млн тонн продуктов в 24 страны.