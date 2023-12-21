МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Ведущий японский индекс Nikkei в четверг закрылся в минусе после резкой распродажи на Уолл-стрит накануне, откатившись с уровней, близких к историческим максимумам, сообщило агентство Reuters. Акции автопроизводителя Toyota подешевели из-за расширяющегося скандала с проверками безопасности в его подразделении Daihatsu Motor.

Nikkei потерял 1,59% и закрылся на отметке 33 140,47 пункта. Из 225 его компонентов 187 снизились, 36 выросли, а два остались без изменений.

Индекс более широкого рынка Topix опустился на 1%.

В среду Nikkei достиг отметки 33 824,06 пункта, приблизившись к достигнутому в ноябре 33-летнему пику на уровне 33 853,46 пункта. Днем ранее Банк Японии решил придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, разочаровав трейдеров, ожидавших намеков на отказ от стимулирующей политики в ближайшее время.

Японские акции росли вслед за ралли на фондовом рынке США, в результате которого индексы DJIA и Nasdaq на этой неделе поднялись до рекордных максимумов на фоне ожиданий, что ФРС близка к снижению процентных ставок, а экономика готовится к мягкой посадке.

"Это падение Nikkei является реакцией на то, что произошло накануне на фондовых рынках США", — сказал главный макростратег по управлению активами Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масаюки Китикава, добавив, что рекордное ралли на Уолл-стрит было "чрезмерным".

Однако, учитывая, что множатся доказательства того, что американскую экономику ждет мягкая посадка, а собственная экономика Японии демонстрирует признаки устойчивости, "японские акции, скорее, подрастут, чем снизятся", в том числе до конца этого года, предполагает он.

Акции Toyota в ходе торгов дешевели на 5,6%, хотя закрылись со снижением на 4%. Ранее ее небольшое автомобилестроительное подразделение заявило, что прекратит поставки всех автомобилей после того, как независимая комиссия обнаружила, что краш-тесты были сфальсифицированы.

Падение бумаг Toyota привело к тому, что субиндекс производителей транспортного оборудования показал худшую динамику среди 33 отраслевых групп на Токийской фондовой бирже. Его потери составили 2,87%.

Еще одним аутсайдером оказалась Fast Retailing, владеющая сетью магазинов Uniqlo. Ее акции подешевели на 3,91% и оказали самое ощутимое давление на Nikkei из-за своего большого весового коэффициента.