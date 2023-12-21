МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть демонстрируют небольшой рост на торгах в четверг, сообщает Reuters. Баррель Brent приблизился к 80 долларам, несмотря на увеличение коммерческих запасов и рекордную добычу в США. С другой стороны, участники рынка испытывают обеспокоенность в отношении помех судоходству и международной торговле в Красном море.

К 09.14 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 13 центов, или 0,1%, до 79,8 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 4 цента, до 74,26 доллара за баррель.

"Рынок нефти беспокоится из-за (высоких) объемов добычи в США и вступает в новую сессию с меньшим оптимизмом, чем ранее", — говорит аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило об увеличении запасов нефти в стране на неделе 9-15 декабря на 2,9 млн баррелей, до 443,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения запасов на 2,3 млн баррелей.

В EIA также сообщили об увеличении добычи в США на отчетной неделе до рекордных 13,3 млн баррелей в день. Предыдущий рекордный максимум составлял 13,2 млн баррелей в день.

В среду котировки Brent и WTI завершили ростом третью сессию подряд. Инвесторы были обеспокоены возможными перебоями в поставках после того, как крупные компании перенаправили суда в обход Красного моря. Из-за более длинных маршрутов, вероятно, возрастет стоимость фрахта и страхования.

Примерно 12% мирового морского трафика проходит через Красное море и Суэцкий канал. Между тем влияние событий в Красном море на мировые поставки нефти пока довольно ограниченное.

"Мы полагаем, что помехи судоходству вряд ли окажут устойчивое воздействие на рынок энергоносителей… так как перенаправление судов негативно сказывается на мировых цепочках поставок, а не на собственно добыче", — комментирует аналитик MUFG Эхсан Кхоман.

По его словам, растущие издержки из-за более длительного пути вокруг мыса Доброй Надежды "рискуют вновь зажечь пламя глобальной инфляции почти сразу же после того, как ФРС сигнализировала о подготовке к снижению ставок в 2024 году".

В среду страны Запада во главе с США ужесточили меры по соблюдению потолка для цен на российскую нефть, поставляемую по морю. В Минфине США сообщили, что российским экспортерам нефти теперь будет сложнее обходить санкции.