МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг растут после снижения по итогам нескольких сессий в последние недели. Котировки получают поддержку на фоне сомнений в устойчивости поставок по Красному морю в условиях геополитической напряженности. Между тем потенциал роста цен ограничен сильным предложением, передает Reuters.

К 09.59 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подорожали на 0,69 евро, до 34,60 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

Февральские фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF подорожали на 1,32 евро, до 35,15 евро за мегаватт-час.

В Великобритании контракты на природный газ с поставкой на следующий день подорожали на 2,25 пенса, до 73,50 пенса за терм. Контракты на газ с поставкой на следующий день из терминала TTF подорожали на 1,08 евро, до 33,93 евро за мегаватт-час.

Рынок, судя по всему, вернулся к нормальной волатильности — наблюдаются лишь незначительные колебания цен, на один-два фунта или евро за мегаватт-час в день, отмечают в Auxilione.

Участники рынка будут очень рады тому, что экстремальная волатильность, наблюдавшаяся в 2021 и 2022 годах, останется позади, добавляют в компании.

По словам аналитика LSEG Марины Цыганковой, фундаментальные факторы рынка в основном остаются без изменений: предложение и спрос стабильны, а цены, вероятно, будут находиться под влиянием ситуации в Красном море. Участники рынка пристально следят за поставками через Суэцкий канал.

Вашингтон во вторник начал операцию по защите коммерческих судов в Красном море. Из-за нападений йеменских повстанцев-хуситов крупным компаниям пришлось перенаправить суда в обход Красного моря.

Углеродные квоты в Европе торговались с ростом на 1,32 евро, по 76,85 евро за тонну.