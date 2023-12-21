МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на медь понижаются на торгах в четверг, сообщает Reuters. Инвесторы закрывают часть длинных позиций после того, как котировки не смогли удержаться на достигнутых накануне максимумах.

К 10.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,6%, до 8535,5 доллара за тонну. В среду они ненадолго коснулись максимума за четыре с половиной месяца, но по итогам сессии немного понизились.

"Эхо вчерашнего отката все еще слышно на рынке сегодня, ведь котировки не смогли закрепиться выше недавних максимумов, — комментирует ведущий стратег-аналитик по сырьевым рынкам в Saxo Bank Оле Хансен. — Это говорит в пользу интересного начала нового года, потому что восходящий тренд наблюдался с октября и вопрос в том, будет ли он продолжен".

Медь на LME прибавила около 9% после падения до 11-месячного минимума 7856 долларов за тонну 23 октября.

"Рынок несомненно ждет дополнительной поддержки со стороны Китая в следующем году, а также ускорения энергетического перехода", — добавляет Хансен.

Цены на цинк продемонстрировали самое большое понижение среди цветных металлов на LME. Он опустился на 1,2%, до 2543 долларов за тонну на фоне опасений в отношении избытка предложения. Запасы на сертифицированных LME складах подскочили до максимумов с сентября 2021 года в результате новых поступлений.

Цены на никель на LME остаются почти неизменными, 16 855 долларов за тонну, а наиболее активно торгующийся контракт на никель на SHFE подешевел на 1,3%, до 129 830 юаней (18 169,22 доллара) за тонну.

С начала года контракты на никель на LME потеряли в цене 44%, а на SHFE — 35%, продемонстрировав тем самым худшую динамику среди всех цветных металлов на обеих биржах.

"Предложение никеля продолжает повышаться, но потребление не растет. Сохраняется избыток, так что соотношение спроса и предложения настраивает на медвежий лад", — комментируют в Huatai Futures.

В этих условиях цены на ферроникель в Китае упали по состоянию на 19 декабря до 907,5 юаня за тонну, что на 33% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Алюминий на LME подешевел на 0,7%, до 2226,5 доллара за тонну, свинец — на 0,6%, до 2071 доллара, олово — на 0,5%, до 25 080 долларов.