МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Пара британский фунт/доллар США торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, трейдеры обдумывают вышедшие в среду слабые данные по инфляции и опубликованный в четверг отчет по заимствованиям госсектора за ноябрь, которые составили 14,3 млрд фунтов при прогнозе 12,9 млрд фунтов.

В 10.55 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась по 1,26390.

Данные по заимствованиям ухудшили бюджетную картину, но сокращение расходов на обслуживание госдолга (благодаря замедлению инфляции) может восстановить пространство для понижения налогов перед выборами.

Данные по инфляции за ноябрь оказались намного ниже ожиданий. Это заставило рынки скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории политики Банка Англии и теперь они считают, что он понизит ставки раньше, чем ожидалось.

В результате в среду пара фунт/доллар США снизилась на 0,715%, показав самое глубокое падение почти за два месяца.

"Фунт остается под давлением, так как отчет по инфляции в Великобритании приближает ожидаемый срок смягчения политики Банка Англии", — отмечает главный аналитик Scope Markets Джошуа Махой.

После выхода этих данных "рынок наконец-то поверил в возможность возвращения" к инфляции 2% в течение ближайших шести месяцев, говорит он.

На прошлой неделе Банк Англии оставил процентные ставки без изменений. Рыночные котировки учитывают понижение ключевой ставки в следующем году примерно на 140 базисных пунктов.

Вышедшие в четверг результаты опроса показали, что в декабре британские компании более пессимистично оценили перспективы экономики, причем снижение индекса доверия по сравнению с предыдущим месяцем было самым существенным более чем за год.