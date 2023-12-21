МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в четверг в Чикаго снижаются в цене. Прогнозы дождей в Бразилии ослабили опасения относительно сокращения урожайности в этой стране, являющейся крупнейшим экспортером сои в мире, сообщает Reuters.

Кукуруза выросла в цене после падения к минимумам текущего контракта в среду. Власти США накануне закрыли два ключевых пункта, в которых железные дороги пересекают границу страны с Мексикой, крупнейшим импортером американской кукурузы.

Пшеница растет в цене после стремительного падения в среду.

Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку фьючерсам на зерновые на CBOT.

Участники рынка зерновых и сои ожидают выхода еженедельных данных по экспортным продажам в четверг. Эти данные являются индикатором спроса в Китае.

По состоянию на 12.43 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT снизились в цене на 0,1%, до 13,14 1/2 доллара за бушель.

Засушливая погода в Бразилии привела к понижению оценок урожая в текущем сельскохозяйственном году. Между тем ожидаемые дожди могут нивелировать ущерб, нанесенный посевам в центральных и северных районах Бразилии.

Согласно метеорологическим картам, в ближайшие семь дней возможны некоторые осадки в засушливых районах Бразилии, а в следующие семь дней существует вероятность более обильных осадков.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,2%, до 4,70 3/4 доллара за бушель. В среду котировки упали к минимуму декабря. Некоторые фьючерсы, в том числе, мартовские, достигли минимума за срок своего обращения.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT подорожали на 0,6%, до 6,13 1/2 доллара за бушель. В среду котировкам удалось удержаться выше отметки в 6 долларов за бушель.

Закрытие железных дорог, соединяющих США с Мексикой, спровоцировало опасения относительно перебоев с экспортными поставками. Между тем США в этом году собрали рекордный урожай кукурузы.

В среду десятки крупных сельскохозяйственных объединений призвали власти США открыть железнодорожные пункты на границе Техаса и Мексики и восстановить сообщение, приостановленное в ответ на наплыв мигрантов.

Согласно опубликованным в среду данным, Бразилия в ноябре опередила США и стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Китай в этом году. Кроме того, Бразилия также стала крупнейшим поставщиком сои в Китай в этом квартале, когда обычно на рынке доминируют поставки из США.