МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX выросли примерно на 2% на фоне прогнозов более холодной погоды и более высокого спроса на отопление в начале января, чем ожидалось ранее. Кроме того, цены получают поддержку благодаря рекордным поставкам газа на экспортные СПГ-терминалы, передает Reuters.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа в стране. Ожидается, что запасы сократились менее значительно, чем обычно в это время года, поскольку очень теплая для этого времени года погода сдерживает спрос на отопление.

Аналитики прогнозируют, что запасы природного газа в США на неделе 9-15 декабря сократились на 80 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года запасы снизились на 82 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение составляет —107 млрд кубических футов.

Если прогноз аналитиков верен, общий объем запасов на отчетной неделе составил 3,584 трлн кубических футов, что на 8,7% превышает среднее 5-летнее значение, составляющее 3,297 трлн кубических футов.

По состоянию на 14.16 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 4,9 цента, или 2,0%, до 2,496 доллара за млн БТЕ.

В последние недели интерес инвесторов к природному газу возрос: 19 декабря число открытых позиций по фьючерсам на природный газ на NYMEX достигло 27-месячного максимума 1,447 млн контрактов, а в держании торгуемого биржевого фонда U.S. Natural Gas Fund (UNG) 18 декабря оказалось рекордное количество контрактов — 201,2 млн. Паи фонда UNG отслеживают ежедневные колебания цен на природный газ.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильны, поэтому многие участники рынка полагают, что в ноябре котировки достигли пика зимнего сезона на 3,608 доллара за млн БТЕ.

Аналитики ожидают повышения цен на газ в США в ближайшие годы в условиях увеличения спроса — несколько новых СПГ-терминалов начнут работать в США, Канаде и Мексике.

Между тем предполагаемые задержки в строительстве терминалов Golden Pass (ExxonMobil/QatarEnergy) в Техасе и Plaquemines (Venture Global LNG) в Луизиане подтолкнули некоторых аналитиков к понижению прогнозов цен на газ и спроса на него в 2024 году.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в декабре выросла до 108,6 млрд кубических футов в день с рекордных 108,3 млрд кубических футов в ноябре.

Метеорологи прогнозируют, что температуры воздуха останутся выше сезонной нормы минимум до 31 декабря, а в период с 1 по 5 января они будут ниже нормы.

LSEG прогнозирует, что спрос на природный газ в континентальных штатах США, включая экспорт, на следующей неделе сократится до 120,8 млрд кубических футов в день со 126,2 млрд кубических футов в день на этой неделе в связи с Рождеством — многие компании и правительственные учреждения не будут работать. Прогноз на текущую неделю выше опубликованных в среду оценок.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в декабре в среднем составили 3,9 млрд кубических футов в день против 5,6 млрд кубических футов в день в ноябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в день в августе.

Впрочем, аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы — в декабре начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в декабре выросли в среднем до 14,6 млрд кубических футов в день с 14,3 млрд кубических футов в день в ноябре. Ноябрьский уровень поставок был рекордным.