МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Котировки меди в четверг повышаются после того, как данные по ВВП США были пересмотрены вниз, что усилило ожидания снижения процентных ставок в следующем году и оказало давление на доллар США, сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 15.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,2%, до 8601 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии котировки снижались. В среду цены на медь кратковременно подскочили к 4,5-месячному максимуму, однако завершили торги с понижением.

Между тем цены на медь вернули утраченные позиции после выхода пересмотренных данных по ВВП США. Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, что рост ВВП в 3-м квартале составил 4,9% в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о росте на 5,2%.

"Ранее на этой неделе участники рынка были обеспокоены тем, что руководители Федеральной резервной системы пытались охладить ожидания в отношении снижения процентных ставок", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank. Между тем после выхода пересмотренных данных по ВВП эти ожидания вновь усилились, добавил он.

Данные по ВВП оказали давление на доллар, сделав торгующиеся в американской валюте сырьевые товары менее дорогими для держателей иных валют.

"Начало следующего года, вероятно, будет интересным, поскольку восходящий тренд наблюдался с октября и вопрос в том, будет ли он продолжен", — предположил Хансен.

Медь на LME прибавила около 10% после падения до 11-месячного минимума 7856 долларов за тонну 23 октября.

Трехмесячные фьючерсы на цинк на LME снизились на 0,8%, до 2553,50 доллара за тонну, что отражает ожидания избытка предложения после того, как объем запасов этого металла на складах LME достиг максимума с сентября 2021 года.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME прибавили 0,4%, до 16 915 долларов за тонну, а январские контракты на никель на Шанхайской фьючерсной бирже упали в цене на 1,3%, до 129 830 юаней (18 169 долларов) за тонну.

С начала года контракты на никель на LME потеряли в цене 44%, а на SHFE — 35%, продемонстрировав тем самым худшую динамику среди всех цветных металлов на обеих биржах.

"Предложение никеля продолжает повышаться, но потребление не растет. Сохраняется избыток, так что соотношение спроса и предложения настраивает на медвежий лад", — комментируют в Huatai Futures.

В этих условиях цены на ферроникель в Китае упали по состоянию на 19 декабря до 907,5 юаня за тонну, что на 33% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,1%, до 2238 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,5%, до 2072 долларов за тонну, а олово упало в цене на 0,5%, до 25 085 долларов за тонну.