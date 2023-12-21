МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индекс доллара США, отражающий его стоимость против корзины основных валют, упал до 3-дневного минимума в четверг, так как поддержка, которую американская валюта получила на предыдущей сессии на фоне нежелания инвесторов рисковать исчезла. Как сообщает Reuters, теперь трейдеры ждут данных по инфляции в США, которые выйдут в пятницу, чтобы увидеть ориентиры относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС.

Основные фондовые индексы США в четверг открылись с повышением, восстановившись после широкомасштабных продаж на предыдущей сессии, так как инвесторы теперь надеются на снижение стоимости заимствований в следующем году.

Опубликованные в четверг данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло совсем немного на прошлой неделе, указав на фундаментальную силу экономики к концу года. Другой отчет показал, что ВВП США вырос в 3-м квартале на 4,9% годовых против предыдущей оценки роста на 5,2%.

Федеральная резервная система на прошлой неделе оставила процентные ставки неизменными, и ее руководители в новых прогнозах просигнализировали, что рекордный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, проводившийся в последние два года, завершен. При этом ФРС указала на понижение процентных ставок в 2024 году.

Внимание рынка теперь переключается на базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), который выйдет в пятницу. При ноябрьском месячном росте на 0,1% индекс укажет на замедление годовой инфляции до 2,1%, что очень близко к целевому уровню ФРС 2%.

Рынки полагают, что замедление инфляции означает, что ФРС придется смягчать политику, чтобы остановить рост реальных процентных ставок. Инвесторы ожидают скорых и агрессивных мер от центробанка США.

"Доллар США является самой слабой основной валютой сегодня на фоне неоднозначных экономических данных", — отметил Мэтт Уэллер, руководитель исследовательского отдела StoneX.

После вышедшего на этой неделе слабого индикатора инфляции Великобритании трейдеры ожидают, что отчет по инфляции в США завтра может закрепить вероятность мартовского понижения ставок ФРС, добавил Уэллер.

Британский фунт торговался с повышением на 0,21%, по 1,2666 доллара США на момент написания статьи. Днем ранее британская валюта показала самое резкое падение за два месяца после того, как годовая инфляция в Великобритании в октябре оказалась ниже прогнозов, упав до 3,9%, самого низкого уровня за два года. Это побудило трейдеров учесть понижение ставок Банка Англии уже в мае.

Индекс доллара США снизился на 0,439%, до 101,96.

По словам некоторых аналитиков, корректировка портфелей в конце месяца в условиях низкого объема торгов может оказывать давление на доллар в краткосрочной перспективе.

"Хорошая динамика фондового рынка США в декабре скорее указывает на то, что пассивные потоки средств в рамках ребалансировки будут вредить доллару до конца месяца", — сказал Шон Осборн, главный валютный аналитик Scotiabank.

Доллар торговался с понижением на 0,83% против японской иены после того, как правительство Японии в четверг немного повысило свои прогнозы экономического роста на этот финансовый год по сравнению с предыдущими оценками.

Иена все еще торгуется с понижением примерно на 8% против доллара по сравнению с началом года, так как Банк Японии неуклонно сохраняет краткосрочные процентные ставки на отрицательной территории, тогда как ФРС повысила ставки в целом на 300 б.п.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары торговались с повышением по сравнению с уровнем закрытия среды. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,73%, по 0,67795, достигнув ранее 0,6791, самого высокого уровня с июля. Пара новозеландский доллар/доллар США показывала рост на 0,5%, до 0,6279, самого высокого уровня почти за 5 месяцев.

Биткоин торговался с повышением на 0,17%, по 43 741 доллару, что чуть ниже достигнутого на прошлой неделе максимума за 20 месяцев 44 729 долларов.