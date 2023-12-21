МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы снизились после двухдневного роста, сообщило агентство Reuters. Инвесторы подводили итоги недавнего ралли, спровоцированного предположениями о том, что основные центробанки мира в следующем году снизят процентные ставки.

Панъевропейский индекс STOXX 600 просел на 0,2%. Большинство индексов региона также слегка понизились.

Сильнее всего упали субиндекс автопроизводителей и поставщиков запчастей и субиндекс сферы недвижимости, потерявшие по 0,8%. Вопреки общей тенденции акции сферы здравоохранения набрали 0,2%.

Немецкий индекс DAX снизился на 0,3%.

Акции британской компании Harbour Energy повысились на 23%. Компания договорилась с BASF и LetterOne о покупке нефтегазовых активов Wintershall Dea (за исключением российских активов) за 11,2 млрд долларов с оплатой акциями и денежными средствами.

Eni сообщила, что договорилась о продаже 9%-ной доли в своем подразделении низкоуглеродной энергетики и розничных продаж компании Energy Infrastructure Partners (EIP). Акции Eni остались у флэтовой линии.

Акции Commerzbank выросли на 1,3%. Немецкий банк получил одобрение ЕЦБ на выкуп своих акций на сумму до 600 млн евро.