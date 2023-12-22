МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли на 1% на торгах в пятницу, сообщило агентство Reuters. В свете атак хуситов на суда на Ближнем Востоке среди инвесторов сохраняется озабоченность. Решение Анголы о выходе из ОПЕК вызвало сомнения насчет эффективности картеля в плане поддержания цен.

К 07.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 70 центов, или 0,9%, до 80,09 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI — 66 центов, или 0,9%, до 74,55 доллара за баррель. Оба контракта дорожают вторую неделю подряд — каждый вырос более чем на 4% на фоне опасений в отношении помех судоходству в Красном море.

Рост геополитических рисков ввиду атак на суда в Красном море поддерживает существующий в настоящее время бычий настрой инвесторов на рынке нефти, констатирует Келвин Вон, старший рыночный аналитик в OANDA.

Все больше судоходных компаний предпочитает избегать транзита через Красное море ввиду нападений хуситов. Последними этот список пополнили немецкая Hapag-Lloyd и гонконгская OOCL.

США во вторник объявили о начале многосторонней операции по защите коммерческих перевозок в Красном море, но хуситы заявили о намерении продолжать атаки.

По словам аналитиков, влияние этих пертурбаций на предложение нефти пока остается ограниченным, так как ближневосточная нефть по преимуществу экспортируется в восточном направлении.

Так или иначе, цены на нефть может ждать восстановление "ввиду геополитических проблем и приближающейся реализации мер ОПЕК по сокращению добычи", полагает Леон Ли, аналитик CMC Markets.

"Поэтому в январе следующего года, вероятно, возникнет небольшая недостача предложения, и цены на WTI могут вырасти до 75-80 долларов за баррель", — добавляет он.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+, в совокупности добывающие более 40% мировой нефти, договорились о дополнительном сокращении добычи в целом на 2,2 млн баррелей в день в 1-м квартале 2024 года.

В последние месяцы ОПЕК пыталась сплотиться для обеспечения более значительного ограничения добычи, которое должно поддержать цены, однако в четверг Ангола заявила о выходе из ОПЕК, так как членство в картеле более не отвечает ее интересам.

Ангола ранее выступила против решения ОПЕК+ о понижении своей квоты на добычу на 2024 год.