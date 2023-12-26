МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам торгов во вторник повысился. Рост акций судоходных и полупроводниковых компаний компенсировал снижение сектора розничной торговли, сообщает Reuters.

В целом японский индекс колебался в крайне узких диапазонах на фоне отсутствия торговых катализаторов и с учетом выходных у многих участников рынка перед праздниками.

Nikkei поднялся на 0,16% до 33 305,85 пункта, а более широкий Topix прибавил 0,06%.

"На фондовом рынке сегодня не было явного направления движения, — отмечает Маки Савада, аналитик Nomura Securities. — Nikkei, судя по всему, остался привязан к уровню закрытия предыдущей сессии, поскольку объемы торгов остались низкими из-за отсутствия многих участников рынка".

Объем торгов сегодня составил примерно 680 млн акций. В понедельник он упал до восьмимесячного минимума 590 млн акций.

Для судоходного сектора сессия выдалась волатильной, однако по итогам торгов он возглавил прирост среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи, добавив 1,2%. Акции Nippon Yusen подорожали на 1,63%, бумаги Mitsui O.S.K. Lines — 1,53%.

Полупроводниковый сектор после полудня перешел к росту. Бумаги Tokyo Electron и Advantest возглавили прирост в Nikkei, добавив 1,1% и 1,62% соответственно.

Между тем акции Odakyu Electric Railway, оператора универмагов и поездов, упали на 4,22% и возглавили спад в Nikkei.

Акции ретейлера Takashimaya подешевели на 3,16%, хотя компания после завершения торгов в понедельник отчиталась о высоких финансовых результатах. Накануне ее бумаги подорожали на 2,36%. Акции J. Front Retailing снизились на 2,53% в преддверии выхода собственного финансового отчета.

Бумаги Fast Retailing подешевели на 0,39% и возглавили спад в Nikkei в пересчете на пункты.