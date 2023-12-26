МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Торги на китайских фондовых рынках во вторник завершились в минусе под давлением полупроводникового сектора, сообщило агентство Reuters. Тем временем сектор видеоигр стабилизировался после того, как несколько компаний объявили о планах выкупа собственных акций. Гонконгский рынок сегодня закрыт по случаю праздника.

Китайский индекс голубых фишек CSI300 и Shanghai Composite опустились на 0,7%.

Секторы полупроводников и информационных технологий возглавили спад, потеряв 2,4% и 2% соответственно.

Акции Hangzhou Changchuan Techonology Co. и Sai Microelectronics Inc. снизились на 4,1% и 5%.

Минимум восемь китайских игровых компаний, включая Perfect World Co, объявили о планах выкупа акций общей стоимостью 780 млн юаней (109,17 млн долларов) для укрепления доверия инвесторов и стабилизации котировок после потрясений, вызванных новыми мерами регуляторов.

Бумаги большинства игровых компаний сегодня стабилизировались после резкого падения. При этом индекс CSI Anime Comic Game все равно снизился на 1,1%.

Как отметили сегодня в заметке аналитики Orient Securities, акции китайских компаний по-прежнему не нащупали дно и могут достичь точки перегиба примерно к Новому году по лунному календарю.