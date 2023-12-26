МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник. В фокусе внимания инвесторов — напряженность на Ближнем Востоке. Они также ожидают скорого начала понижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США, что поддержит экономический рост мировой экономики и стимулирует спрос на нефть, передает Reuters.

Около 07.32 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали 26 центов, или 0,3%, до 79,33 доллара за баррель. Цена на фьючерсы WTI выросла на 16 центов, или 0,2%, до 73,72 доллара за баррель.

Объем торгов во вторник мал, так как некоторые рынки по-прежнему закрыты после празднования Рождества.

Ожидания скорого понижения ставки ФРС и нападения хуситов на суда в Красном море стали катализаторами восстановления цен на нефть в последнее время, говорит аналитик CMC Market Леон Ли. Впрочем, объявление Maersk о возобновлении транзита через Красное море позволило в какой-то степени смягчить опасения в отношении поставок.

На прошлой неделе Brent, и WTI подорожали примерно на 3%. Атаки йеменских хуситов на суда в Красном море нанесли удар по мировому судоходству и международной торговле, усилив напряженность на Ближнем Востоке.

Датская компания Maersk объявила в воскресенье о том, что она говорится возобновить перевозку грузов по маршрутам через Красное море и Аденский залив. В Maersk ссылаются на начало США и примкнувшими к ним странами военной операции для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в регионе.

Многие судоходные фирмы приостановили транзит через Красное море и Суэцкий канал, через который проходит около 12% мировой торговли. Они требуют от своих клиентов дополнительных выплат в связи с ростом издержек из-за перенаправления судов.

Тегеран в понедельник отверг обвинения в Вашингтона в том, что иранским дроном был нанесен удар по танкеру в Индийском океане. Пентагон сообщает, что судно Chem Pluto попало под удар в 370 километрах от побережья Индии. Chem Pluto принадлежит японской компании, ходит под либерийским флагом и работает в данный момент под управлением фирмы из Нидерландов.

Цены на нефть получили поддержку от ожиданий понижения ставки ФРС в следующем году. Опубликованные в пятницу данные продемонстрировали дальнейшее замедление инфляции в США.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в ноябре снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого роста в октябре. По сравнению с ноябрем прошлого года индекс в ноябре вырос на 2,6% после роста на 2,9% в октябре, когда он впервые с марта 2021 года опустился ниже отметки 3%.