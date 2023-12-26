МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на цинк подорожали на торгах в Шанхае во вторник по итогам 8-й сессии подряд. Сокращение запасов и опасения в отношении поставок поддержали котировки, пишет Reuters.

Наиболее активно торгующиеся февральские фьючерсы на цинк на SHFE выросли в цене по итогам торгов во вторник на 0,5% до 21 440 юаней (3000,32 доллара) за тонну. В ходе сессии контракт достигал 21 480 юаней, максимальной отметки с 17 ноября.

"Ввиду низких прибылей и возникших у многих компаний проблем внутреннее производство цинка в Китае может быть сокращено в начале 2024 года", — комментируют аналитики Huatai Futures.

"Вместе с общим повышением стоимости перевозки это подтолкнет вверх совокупные издержки и повредит эффективности логистики, что сделает цепочки поставок более хрупкими. В краткосрочной перспективе цены на цинк будут и далее следовать восходящему тренду", — добавляют аналитики.

По последним данным, запасы цинка на складах SHFE составляют 25 440 тонн, что на 80% меньше пикового значения текущего года, зафиксированного в марте.

Алюминий на SHFE прибавил в цене 0,1% до 19 235 юаней за тонну.

Из-за недавнего взрыва на нефтяном терминале в Гвинее возникли трудности с экспортом из этой страны бокситов — сырья для производства глинозема и, далее, алюминия. Гвинея является важным поставщиком бокситов на мировой рынок, так что перебои с ее экспортом спровоцировали нехватку этого сырья в Китае. Это усилило риск уменьшения производства глинозема, что, в свою очередь, может привести к падению предложения алюминия.

Помогло котировкам и сокращение запасов алюминия в Китае. По данным Shanghai Metals Market (SMM), они сократились до 443 000 тонн, минимума с января 2017 года.

Медь на SHFE выросла в цене во вторник на 0,4% до 69 330 юаней за тонну, свинец — на 0,2% до 15 745 юаней, олово — на 0,3% до 208 780 юаней. Никель подешевел на 0,4% до 129 140 юаней.

Лондонская биржа металлов (LME) закрыта в связи с празднованием Рождества и возобновит работу в среду, 27 декабря.